فقدان 100 من قوات الأمن فى أفغانستان والرئيس يعلن استراتيجية لوقف إطلاق النار

كابول (أ ش أ)

ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن تقارير إعلامية تشير إلى فقدان 100 من قوات الأمن بإقليم "فارياب" الأفغانى اليوم الأحد، وأن بعضها يرجح استسلام هذه القوات إلى حركة "طالبان" التى تسيطر على عدة مناطق بالإقليم منذ أيام.

وتشهد مناطق واسعة بأفغانستان فى الفترة الحالية مواجهات بين القوات الحكومية وحركة "طالبان" ، والتى تمكنت من الاستيلاء على مساحة كبيرة فى المناطق الريفية بالبلاد ، وباشرت شن هجماتها على المدن أيضا.

ويزداد نفوذ تنظيم "داعش" الإرهابى وانتشاره فى أفغانستان بعد تعرضه لهزائم متلاحقة فى سوريا والعراق.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأفغانى محمد أشرف عبد الغنى انتهاء عملية المشاورات مع الفئات الاجتماعية المختلفة، وتجهيز خطة العمل لوقف إطلاق النار مجددًا.

وقال عبد الغنى - وفقًا لبيان أصدره القصر الرئاسى الأفغانى اليوم الأحد، حسبما نقلت وكالة أنباء (باجفاك) الأفغانية - إن هذا القرار تم التوصل إليه خلال اجتماع عقده مع ممثلين من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدنى ونشطاء شباب أفغان وناشطات.

وتوصل الرئيس الأفغانى والأحزاب السياسية والشباب وأصحاب المصلحة فى المجتمع إلى اتفاق بإجماع الآراء بشأن إرساء السلام ، وقال عبد الغنى فى هذا الصدد " مع تأييد المقترحات المقدمة بواسطتكم وبواسطة أصحاب مصلحة آخرين فى المجتمع، تم تجهيز خطة عمل جديدة لوقف إطلاق النار".

يذكر أن الحكومة الأفغانية وحركة طالبان أبرمتا اتفاقا لوقف إطلاق النار خلال عيد الفطر الماضي، ومن المتوقع أن يحدث الأمر ذاته خلال عيد الأضحى المقبل، بحسب "باجفاك".