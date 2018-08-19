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فتح حديقة بانوراما الجيزة مجاناً خلال عيد الأضحى

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:38 م
فتح حديقة بانوراما الجيزة مجاناً خلال عيد الأضحى اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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قررت محافظة الجيزة فتح حديقة بانوراما الجيزة بطريق الفيوم مجاناً للمواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إنه تم تجهيز الحدائق والمسطحات الخضراء بالشوارع والميادين وكورنيش النيل والحدائق العامة وتجميل الشوارع الرئيسية بنطاق المحافظة لاستقبال المواطنين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تجهيز حملة مركزية للطوارئ مدعمه بأكثر من 25 معدة متنوعة ما بين لودر وسيارات نقل و نصف نقل و مياه و شفط للطوارئ وذلك لرفع المخلفات من البؤر التي يتم رصدها على الفور، لافتاً إلى أنه تم تخصيص رقم 37486984  الخاص بغرفة عمليات هيئة النظافة لتلقى الشكاوى من المواطنين.

 


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