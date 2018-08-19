طهران تتمسك بحصة صادراتها فى "أوبك".. وتطالب بـ"عدم التسيس"

(رويترز)

قال موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية اليوم الأحد إن دبلوماسيا إيرانيا كبيرا حث الأمين العام لمنظمة أوبك على النأي بالمنظمة عن التوجهات السياسية لبعض الأعضاء وقال إنه ينبغي عدم السماح لأي عضو بالسيطرة على حصة عضو آخر من صادرات النفط.

ونقل الموقع الرسمي عن كاظم غريب آبادي مبعوث إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا قوله "لا يحق لأي دولة أن تأخذ حصة الأعضاء الآخرين من إنتاج النفط وصادراته تحت أي ظرف من الظروف، ومؤتمر أوبك الوزاري لم يصدر أي إذن بمثل تلك التصرفات."

كانت إيران طلبت من أوبك دعمها في مواجهة عقوبات أمريكية جديدة وأشارت إلى أنها لا تتفق مع وجهة نظر السعودية التي ترى حاجة محتملة إلى زيادة إمدادات النفط العالمية.