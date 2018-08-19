طلاب الدور الثانى بالثانوية العامة يؤدون اليوم امتحان الديناميكا والاقتصاد

يواصل طلاب الثانوية العامة أداء امتحان الدور الثانى للأسبوع الثانى على التوالى، حيث يؤدى اليوم الأحد، الطلاب امتحاناتهم فى الديناميكا والاقتصاد.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (الرياضيات) سيؤدون الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) بإجمالى 3592 طالب وطالبة، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان فى مادة الاقتصاد بإجمالى 7308 طالب وطالبة.

كما تبدأ الكنترولات بتصحيح مادتى الكيمياء وعلم النفس والاجتماع والتى اختبرها الطلاب أمس السبت، على أن يتم الانتهاء اليوم من أعمال التصحيح.

وكانت امتحانات الثانوية العامة الدور الثانى بدأت 11 أغسطس الجارى وتنتهى غدا الإثنين.