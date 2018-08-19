طرح الخراف الحية للأضاحى بمنافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

طرحت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الخراف الحية بمنافذ وفروع الشركة فى الوجه البحرى، حيث تم إنشاء شوادر لبيع الخراف الحية البلدية بسعر 62 جنيها للكيلو القائم، كما قامت وزارة التموين بطرح الخراف بمحافظات الوجه القبلى من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين أكد أنه تم طرح 8100 رأس ماشية لتباع لحوم طازجة خلال أيام العيد، وكذلك سيتم تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، للتأكد من توافر الخبز للمواطنين والتنسيق مع الطب البيطرى للرقابة على محلات اللحوم بجانب توفير 1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيها بدلا من 60 جنيها و1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيها للكيلو، و15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ90 جنيها، إضافة إلى 2650 خروفا بلديا حيا وسعر الكيلو قائم62 جنيهًا.