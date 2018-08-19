video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 06:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط 8 أشخاص لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر فى حملة بالقليوبية

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:04 م
ضبط 8 أشخاص لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر فى حملة بالقليوبية حملة مرورية -أرشيفية
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق
شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية ضبط قائدى المركبات، الذين يقودون تحت تأثير المخدر على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المديرية، أسفرت عن ضبط 8 حالات إيجابية يقودون السيارات تحت تأثير المخدر.
 
وقامت إدارة المرور بقيادة اللواء نبيل عدلى مدير المرور وبإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بتوجيه حملات مرورية بنطاق المديرية لإعادة الانضباط، وضبط قائدى السيارات تحت تأثير المخدر، وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والاختناقات على الطرق خاصة طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى والدائرى.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القليوبية :غرفه عمليات لتلقي أي شكاوي خلال أيام العيد.. وسياره إطفاء بكل ساحة صلاه

القليوبية

اخبار مصر

اخبار القليوبية

اخبار المحافظات

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة