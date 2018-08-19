ضبط 8 أشخاص لقيادتهم السيارات تحت تأثير المخدر فى حملة بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية حملة مكبرة فى ضوء تفعيل الإجراءات القانونية ضبط قائدى المركبات، الذين يقودون تحت تأثير المخدر على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المديرية، أسفرت عن ضبط 8 حالات إيجابية يقودون السيارات تحت تأثير المخدر.

وقامت إدارة المرور بقيادة اللواء نبيل عدلى مدير المرور وبإشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية بتوجيه حملات مرورية بنطاق المديرية لإعادة الانضباط، وضبط قائدى السيارات تحت تأثير المخدر، وإزالة كافة المعوقات التى تعوق الحركة المرورية والاختناقات على الطرق خاصة طريق القاهرة – الإسكندرية الزراعى والدائرى.