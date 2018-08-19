ضبط 3 أشخاص استولوا على 766 ألف جنيه بالإكراه من مزارع وابن شقيقه بأسيوط

أسيوط - هيثم البدرى

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بأسيوط، وقطاع الأمن العام، من كشف غموض وتحديد وضبط ثلاثة من مرتكبى واقعة سرقة 766 ألف جنيه من شخصين بالإكراه.

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة ديروط، يفيد بورود بلاغ من مزارع وابن شقيقه، مقيمان بدائرة مركز شرطة ديروط، بأنه حال عودتهما من أحد البنوك بديروط يستقلان توك توك، وبحوزتهما مبلغ مالى قدره 766 ألف جنيه، فى طريقهما لمحل إقامتهما، وبمنطقة كوبرى النصف دائرة مركز شرطة ديروط، اعترضهما ثلاثة مُلثمين يستقلون سيارة ملاكى، واستولوا منهما على المبلغ المالى وفروا هاربين بالسيارة .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء منتصر عويضة مدير المباحث الجنائية، وبمشاركة قطاع الأمن العام، وتوصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلٍ من "محمد. م . أ" عامل 37 سنة، وسبق اتهامه فى قضيتى سلاح، إيصال أمانة، و"بدران.ع. م"سائق – 27 سنة، وسبق اتهامه فى قضية ضرب، و"محمد. م. ع" عامل 35 سنة، و"أحمد.ع.ع" عامل 29 سنة، وسبق اتهامه فى قضية شروع فى قتل، وجميعهم مُقيمين بدائرة المركز عدا الثالث له محل إقامة آخر بالجيزة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمحال إقامتهم، والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل اختبائهم بها بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبط الأول، والثانى، وبحوزتهما طبنجة، مبلغ مالى قدره 169 ألف جنيه، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع الثالث والرابع، حيث قاموا بتتبع المُبلغين عقب صرفهما المبلغ المالى من البنك، واستيقافهما، والاستيلاء عليه مستخدمين سيارة ملاكى قيادة وملك المتهم الثالث، وأضافا بأن المبلغ المضبوط من متحصلات السرقة والسلاح للدفاع، وبتطوير مناقشة المتهمين قررا استعانتهما بسائق مُقيم بدائرة المركز لرصد وتتبع المجنى عليهما، حيث تم استهدافه وضبطه وبمواجهته اعترف باشتراكه مع المتهمين فى ارتكاب الحادث وتحصله على مبلغ مالى قدره 80 ألف جنيه، نصيبه من المبلغ المستولى عليه، وبإرشاده تم ضبط المبلغ المستولى عليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.. وجارى تكثيف الجهود لضبط الهاربين والسيارة المستخدمة وباقى المبلغ المالى المستولى عليه .