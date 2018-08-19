ضبط 17 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، وتنفيذ 156 حكم قضائى بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى، حيث أسفرت الحملة عن ضبط 17 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص، وتنفيذ 156 حكم قضائى.

واستهدفت الحملة مدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وقطاعى شمال وجنوب الجيزة، والمنطقة الأثرية بالهرم، حيث تم إزالة 520 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وتنفيذ 9 قرارات إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، بالإضافة إلى اغلاق عدد من المنشات غير المرخصة، وضبط عدد من الخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة الأثرية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير 73 قضية تموينية، تم التحفظ خلالها على كميات من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الادمى، بالإضافة إلى عدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.