video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 01:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 10 عاطلين بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش وضبط 426 محكوما عليهم

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:00 م
ضبط 10 عاطلين بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش وضبط 426 محكوما عليهم هيروين - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

شنت مباحث مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء رضا طبلية، وإشراف اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية فى جميع مراكز المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 10 عاطلين، بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة بأنواعها، وذلك تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

 

وتمكنت الحملة من ضبط "فارس م" سن 26 عاطل ومقيم منطقة دائرة المركز وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 425 جنيها وهاتف محمول، وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، كما تم ضبط المدعو "محمود ك" سن 18 عاطل ومقيم الجعافرة دائرة مركز شبين القناطر حال استقلاله توك توك بدون لوحات معدنية بالقرب من بوابة 5، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جراما، ومبلغ مالى 1950 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار.

 

وضبط "عاطف س" سن 41 عاطل ومقيم الخرقانية دائرة المركز وبحوزته كميه من الحشيش المخدر، تزن حوالى 140 جراما ومبلغ مالى 640 جنيها، و2 هاتف محمول، وضبط "صابر ح" سن 40 عاطل ومقيم نوى دائرة المركز، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 25 جراما ومبلغ مالى 310 جنيهات وهاتف محمول.

 

وعلى الجانب الآخر نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم فى قضايا الجنائية.

 

ووفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم بقضايا جنائية، أسفرت الحملة عن ضبط 426 محكوما عليه، وتنفيذ 4318 حكما، و3600 حكما غرامة، وضبط 9 قضايا جنايات، وتحصيل مبالغ مالية قدرها 48900 جنيه، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل وميكانيكي بـ2 كيلو حشيش بشبرا الخيمة

تحرير 1321 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة مكبرة بالقليوبية

اخبار القليوبية

اخبار مصر

مباحث القليوبية

امن القليوبية

غرامات مالية

حشيش

هيروين

القليوبية




لا تفوتك
تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

تعرف على رأى الإفتاء فى ترك المبيت ب"منى" والتوجه لعرفات 8 ذى الحجة

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

معركة زعامة حزب المحافظين البريطانى تبدأ مبكرا بسبب "بريكست".. وزير الداخلية يحشد الدعم للمنافسة فى الانتخابات.. نواب: شخصية مستقلة يمكنها توحيد صف الحزب بعد انقسامات شديدة.. ويؤكدون: فرصه أفضل من جونسون

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

الجبلاية ترسم خارطة طريق عودة الجماهير أول سبتمبر تنفيذا لقرار مجلس الوزراء..مفاوضات مكثفة مع الجهات الأمنية..اتصالات مع الأندية للترتيب لعودة الجمهور..وعقوبات قاسية فى انتظار المشاغبين

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

رغم الانسحاب.. الزمالك يواجه بتروجت ودياً اليوم استعدادا للنجوم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة