ضبط 10 عاطلين بحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش وضبط 426 محكوما عليهم

القليوبية - إبراهيم سالم

شنت مباحث مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء رضا طبلية، وإشراف اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية، حملة أمنية مكبرة، استهدفت البؤر الإجرامية فى جميع مراكز المحافظة، والتى أسفرت عن ضبط 10 عاطلين، بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة بأنواعها، وذلك تحت إشراف اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وتمكنت الحملة من ضبط "فارس م" سن 26 عاطل ومقيم منطقة دائرة المركز وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 70 جراما ومبلغ مالى 425 جنيها وهاتف محمول، وسيجارة مشتعلة من ذات المخدر وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، كما تم ضبط المدعو "محمود ك" سن 18 عاطل ومقيم الجعافرة دائرة مركز شبين القناطر حال استقلاله توك توك بدون لوحات معدنية بالقرب من بوابة 5، دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 250 جراما، ومبلغ مالى 1950 جنيها وهاتف محمول بقصد الاتجار.

وضبط "عاطف س" سن 41 عاطل ومقيم الخرقانية دائرة المركز وبحوزته كميه من الحشيش المخدر، تزن حوالى 140 جراما ومبلغ مالى 640 جنيها، و2 هاتف محمول، وضبط "صابر ح" سن 40 عاطل ومقيم نوى دائرة المركز، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 25 جراما ومبلغ مالى 310 جنيهات وهاتف محمول.

وعلى الجانب الآخر نفذت مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم فى قضايا الجنائية.

ووفقا لتعليمات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، لضباط مباحث تنفيذ الأحكام بالقليوبية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من السجون والمحكوم عليهم بقضايا جنائية، أسفرت الحملة عن ضبط 426 محكوما عليه، وتنفيذ 4318 حكما، و3600 حكما غرامة، وضبط 9 قضايا جنايات، وتحصيل مبالغ مالية قدرها 48900 جنيه، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.