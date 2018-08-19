video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط عاطل بحوزته 190 شريط ترامادول بشبرا الخيمة

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:03 ص
ضبط عاطل بحوزته 190 شريط ترامادول بشبرا الخيمة ترامادول - أرشيفية
القليوبية - إبراهيم سالم
إضافة تعليق

تمكنت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس المباحث، من القبض على عاطل، بحوزته كمية من الترامادول المخدر، أثناء قيامه بترويجها فى شبرا الخيمة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، يفيد قيام النقيب المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بضبط "محمد م" 37 سنة عاطل ومقيم 16 شارع متولى محمود بمنشية عبد المنعم رياض دائرة القسم، وبحوزته كمية من أقراص الترامادول المخدر 190 شريطا، ومبلغ مالى 1700 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11892 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2018، وعرضه على النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين و248 هاربا من أحكام بالقليوبية

اخبار القليوبية

اخبار مصر

شبرا الخيمة

ترامادول

النيابة العامة

ضبط عاطل

مدير امن القليوبية

القليوبية




لا تفوتك
ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة