ضبط عاطل بحوزته 190 شريط ترامادول بشبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بقيادة المقدم أحمد عصر رئيس المباحث، من القبض على عاطل، بحوزته كمية من الترامادول المخدر، أثناء قيامه بترويجها فى شبرا الخيمة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد محمد عبد الهادى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، يفيد قيام النقيب المقدم أحمد عصر رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، بضبط "محمد م" 37 سنة عاطل ومقيم 16 شارع متولى محمود بمنشية عبد المنعم رياض دائرة القسم، وبحوزته كمية من أقراص الترامادول المخدر 190 شريطا، ومبلغ مالى 1700 جنيه وهاتف محمول بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 11892 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2018، وعرضه على النيابة العامة التى تولت التحقيق.