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ضبط صاحب محل أحذية يتاجر فى العملات الأجنبية بالدقهلية

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:30 م
ضبط صاحب محل أحذية يتاجر فى العملات الأجنبية بالدقهلية الاتجار فى العملة -ارشيفية
الدقهلية شريف الديب
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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية، من إلقاء القبض على صاحب محل أحذية بمدينة الكردى يتاجر فى النقد الأجنبى خارج القنوات الشرعية.

تلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، بورود معلومات إلى العقيد أحمد العجوز مدير مباحث الأموال العامة، بقيام صاحب محل أحذية بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج القنوات الشرعية بالمخالفة للقانون، متخذا من المحل الخاص به ستارا لمزاولة نشاطه.

وتم التنسيق، ووضع خطة بإشراف العميد أحمد شوقى رئيس مباحث المديرية، وباستئذان النيابة العامة، تمكن المقدم أكرم صيام وكيل مباحث الأموال العامة، من ضبط "حسين ح ال" 30 سنة صاحب محل للأحذية، وتم ضبط مليون و143 ألف جنيه مصرى، و175 ألف ريال سعودى، 31 ألف دولار أمريكى، وألف درهم إمارتى، و13 دينارا كويتيا، و500 دينار كويتى، و10 دينارات أردنية.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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