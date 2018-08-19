ضبط تشكيل عصابى تخصص فى السرقات المتنوعة بالمنيا

فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث مركز شرطة مطاى، من ضبط كل من "أحمد ح ا" 18 سنة عاطل السابق اتهامه فى 2 قضية "سرقات"، و"حسن ر ح" 18 سنة عاطل السابق اتهامه فى7 قضايا "سرقات – سلاح نارى"، و"محمد س م" 19 سنة طالب السابق اتهامه فى قضية "سرقة"، مقيمين دائرة المركز لتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات متنوعة، متخذين من دائرة المركز والمناطق المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداها عن ضبط المذكورين حال تواجدهم بدائرة بندر مطاى، وبمواجهتهم بما جاء بالتحريات أقروا بصحتها، وأنهم وراء ارتكاب واقعة سرقة لاب توب ونظارة طبية من داخل مكتب سفريات ببندر مطاى، وواقعة سرقة 3 أسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم من داخل أحد المساكن، وواقعة سرقة حافظة نقود من أحد الأشخاص بداخلها عدد 2 إيصال أمانة، كذلك سرقة 3 أسطوانات بوتاجاز من داخل أحد المساكن دائرة بندر مطاى، وواقعة سرقة 2 عبوة زيت سيارات من داخل أحد المحلات ببندر مطاى، وواقعة سرقة عدد 5 هواتف محمولة من الأشخاص أثناء سيرهم ببندر مطاى.

وبتطوير مناقشتهم أقروا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عملائهم، وبإرشادهم تم ضبط جميع المسروقات المنوه عنها، وأضافوا بعلمهم بأنها من متحصلات جرائم سرقة، وبعرض المسروقات على مالكيها تعرفوا عليها، بالعرض على اللواء مجدى عامر مدير الأمن كلف إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمين، للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.