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ضبط تاجر مخدرات بالإسكندرية بحوزته نصف طن حشيش قبل ترويجها فى العيد

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:01 م
ضبط تاجر مخدرات بالإسكندرية بحوزته نصف طن حشيش قبل ترويجها فى العيد حشيش - أرشيفية
أ.ش.أ
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نجحت أجهزة البحث الجنائى بالإسكندرية، فى ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته حوالى نصف طن من مخدر الحشيش.

 

وأكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة برج العرب، قيام المدعو "ادريس س." (35 سنة)، مُقيم بدائرة القسم، بالإتجار فى المواد المخدرة، متخذاً من قطعة أرض بطريق الغابة قبلى قرية بهيج دائرة القسم، مكاناً لتخزين المواد المخدرة استعداد لترويجها على عملائه.

 

وعقب تقنين الإجراءات واتخاذ التدابير الأمنية اللازمة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم استهداف المذكور وضبطه، وبحوزته 1955 "طربة" لمخدر الحشيش تزن 490 كيلو جراما، و"طبنجة" عيار 9مم مُبلغ بسرقتها من مالكها بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، و268 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

 

بمواجهته ،اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والذخائر للدفاع عن نشاطه الإجرامى.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.


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