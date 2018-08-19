صور.. وزير التعليم العالى يزور جامعة الإسكندرية لمتابعة الانتهاء من قوائم الانتظار للمرضى

وائل ربيعى

تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإنهاء قوائم انتظار مرضى العمليات الجراحية بالتعاون والتنسيق الكامل بين وزير التعليم العالى ووزيرة الصحة والسكان وكافة الجهات المعنية بالدولة.

واطلع د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم (الأحد) على الحالات المرضية التى كانت مدرجة على قوائم الانتظار بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية والتى تم الانتهاء منها بالفعل، واطمأن على تماثل هذه الحالات للشفاء وخروجها من المستشفيات، كما اطلع على الوضع الحالى لقوائم الانتظار بمستشفيات جامعة الإسكندرية حيث تم إجراء 94 عملية قسطرة للقلب وتركيب الدعامات من إجمالى 141 حالة مرضية بنسبة 67 فى المائة، وبالنسبة لحالات زراعة القوقعة تم إجراء 22 عملية جراحية من إجمالى47 حالة بنسبة 47 فى المائة، كما تم اجراء 42 عملية قلب مفتوح من إجمالى 162 حالة مرضية مدرجة على قوائم الانتظار منذ بداية شهر أغسطس حتى الآن بنسبة 26 فى المائة.

وتواصل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى مع د. هالـة زايد وزير الصحة لتسهيل توريد المفاصل الصناعية اللازمة لإجراء عمليات تغيير المفاصل بقوائم الانتظار، وتم تقديم بيان كامل بمعدلات العمل والخطة الزمنية الموضوعة للانتهاء من جميع حالات قوائم الانتظار فى كافة التخصصات فى غضون ستة أشهر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.

وخلال زيارته الميدانية للمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة الإسكندرية صباح اليوم الأحد تفقد د. عبد الغفار يرافقــه د. عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندرية والدكتور أحمد عثمان عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أعمال التطوير بوحدة العناية المركزة الجديدة لجراحات الصدر والقلب لزيادة الطاقة الاستيعابية بوحدات العناية المركزية لجراحات القلب المفتوح ، كما تفقد أعمال التطوير بمستشفى الشاطبى للأطفال ووحدة الأمراض العصبية والنفسية للأطفال، ووحدة مناظير الجهاز التنفسى والعناية المركزة للأطفال بطاقة 48 سريرا، كما تفقد أيضاً أعمال التطوير بوحدة الطوارئ والاستقبال ومركز جراحات القلب المفتوح بالمستشفى الجامعى الجديد إضافة لوحدات العناية المركزة للأطفال والكبار، حيث خضعت المستشفى لأعمال التطوير للوصول إلى أعلى مستوى من التجهيز قبل عملية التشغيل والافتتاح الرسمى المقرر فى نهاية الشهر الجارى.

وفى إطار التوجيه الرئاسى بالمسابقة الخاصة بأفضل جامعة مصرية واستعداد كل الجامعات المصرية لاستقبال العام الدراسى وتطوير المنشآت الجامعية، تفقد الوزير مجمع كليات العلوم الإنسانية وأعمال التطوير بالمجمع النظرى بالشاطبى بدءا من كلية السياحة والفنادق والحقوق والتجارة.

وعلى هامش الجولة وجه الوزير بتطوير مدرجى كليات التجارة والحقوق، كما وجه بترميم المسجد وسرعة الانتهاء من التجديدات فى المبانى الخاصة بكلية الحقوق ، وقد وعد رئيس الجامعة د. عصام الكردى بتنفيذ هذه التوجيهات قبل بدء العام الدراسى الجديد، مشيرا لحرص جامعة الإسكندرية على الظهور بالمظهر اللائق فى مسابقة أفضل جامعة مصرية التى تُجرى لأول مرة وفقا لتكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال المؤتمر الوطنى السادس للشباب.

وفى إطار الاطمئنان على جاهزية المنشآت الرياضية بجامعة الاسكندرية استعدادا للبدء فى الأنشطة الرياضية مع بداية العام الدراسى ، تفقد الوزير منطقة الملاعب والتى سيتم بها إنشاء مجمع ملاعب مغطى لألعاب السباحة والكرة الطائرة وكرة السلة ، كما تفقد ملعب كرة القدم ، والمنطقة المقرر إنشاء ملعب بها متعدد الأغراض على طراز العمارة الرومانية القديمة، كما تفقد مبنى كلية التجارة القديم والذى تم تطويره بعد 10 سنوات من الإغلاق.

كما اطلع الوزير على تقرير قدمه د. عصام الكردى حول مدى جاهزية المدن الجامعية بجامعة الإسكندرية للعام الدراسى الجديد وعملية الترميم والإصلاح والتوسع فى المبانى ومنشآت المدينة الجامعية، وشارك فى الجولة الدكتور مختار يوسف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام محافظة الاسكندرية المساعد، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.