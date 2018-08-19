صور.. محافظ سوهاج يعلن بدء توزيع اللحوم والأرز والزيت على مواطنى البلينا

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بالتنسيق مع التموين استقبلت 65 طن أرز و18 ألف كرتونة زيت لتوزيعها على البطاقات التموينية بالبلينا، وتوفير اللحوم البلدية بسعر 90 جنيها بمنافذ الوحدة المحلية المختلفة، وتكثيف حملات صيانة المجازر والسلخانات وأعمال النظافة والتجميل بشوارع وقرى المركز، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين استقبالا لعيد الاضحى المبارك خاصة المقررات التموينية واللحوم.

ومن جانبه قال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا فى بيان للمحافظة، أنه بالتنسيق مع التموين تم وصول 65 طن من الأزر بسعر 7.40 للكيلو وعدد 18 ألف كرتونة من زيت التموين بواقع زجاجة زيت لكل فرد على البطاقة التموينية وأصبحت جميع السلع التموينية متوفرة، وتم متابعة أعمال توزيع اللحوم بمنفذ بيع اللحوم التابع للوحدة المحلية لمركز البلينا بجوار موقف نجع حمادى، ومنفذ توزيع قرية عرابة أبيدوس لضمان وصول الدعم لمستحقيه بسعر البيع 90 جنيها للكيلو، وجار متابعة أعمال الصيانة والتجهيز لاستقبال أكبر عدد من الأضاحى بسلخانة البلينا وسلخانة برديس، بالإضافة إلى تكثيف حملات النظافة والتجميل بالطرق العامة والشوارع والقرى ومحيط السلخانات بالمركز.

وأكد عبد المنعم أن أجهزة المحافظة تسعى دائما لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، والعمل على زيادة المعروض من اللحوم الطازجة والمجمدة والمستوردة، وتكثيف المعروض ايضا من الدواجن والأسماك المجمدة، والمبردة، والطازجة وعرضها على المواطنين بأسعار مخفضة فى متناول الجميع.