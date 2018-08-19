صور - محافظ الوادى الجديد يفتتح ملعب ترتان بمركز شباب السبط بالخارجة

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ملعب ترتان بمركز شباب السبط بمدينة الخارجة، ضمن 11 ملاعب يجرى إنشائها على مستوى المحافظة، وذلك بحضور المهندس أحمد حسين يوسف وكيل وزارة الإسكان، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث قام المحافظ بتفقد مركز الشباب، وافتتح كافتريا على هامش افتتاح الملعب، ووجه بتكثيف الأنشطة الرياضية والثقافية بمركز الشباب.

وقال الكابتن بهاء شوقى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، أن المديرية تستكمل إنشاء عدد من الملاعب بإجمالى 11 ملعب تحت إشراف مديرية الإسكان، مؤكدا على أن المديرية تستكمل تنفيذ البرامج الشبابية والترفيهية وتشارك فى تنظيم فعاليات متنوعة فى عيد الأضحى المبارك، وكذلك فتح مراكز الشباب والنوادى أمام الجمهور للاحتفال بالعيد مجانا.



جانب من الافتتاح



أثناء الافتتاح



اللواء محمد الزملوط يفتتح الملعب



داخل مركز السبط