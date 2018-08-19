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الأحد، 19 أغسطس 2018 02:59 م
خالد صلاح
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استعدادا لعيد الأضحى المبارك

صور .. محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم

الأحد، 19 أغسطس 2018 01:56 م
صور .. محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم جانب من الجولة
السويس- سيد نون
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تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس ، يرافقه اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، المحطة الأقليمية لسيارات الأجرة لمحافظة السويس للتقديم التهنئة للسائقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، ومؤكداً على الالتزام لجميع الخطوط للسيارات خلال أيام العيد والالتزام بالتعريفة المحددة .
 
وشدد المحافظ على التواجد المرور والأمنى ومتابعة مواقف السيارات والطرق الرئيسية وبث روح الامن والامان بالشارع السويسى .
 
كما تفقد المحافظ ومدير الامن محطة الصرف الصحى بميدان الترعة بحى الأربعين لمتابعة أعمال التطوير التى تتم بالمحطة والتأكيد على الالتزام بالمواعيد والاستجابة لأى بلاغات ترد من المواطنين .
 
وتفقد حامد منفذ بيع اللحوم بمنطقة الملاحة للتأكيد على بيع اللحوم السودانى بـ 75 جنية بدلاً من 85 جنية .
 
وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية ، على الغرفة التجارية ومديرية التموين بتوفير السلع الغذائية ومتابعة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والتنسيق مع مباحث التموين لمراقبة الاسواق والمنافذ.
 
محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم (1)
محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم

محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم (2)
محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم

محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم (3)
محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم

محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم (4)
محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم

محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم (5)
محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم

محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم (6)
محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم

 


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