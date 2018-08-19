صور .. محافظ السويس ومدير الأمن يتفقدان محطة سيارات الأجرة ومنفذ بيع اللحوم

السويس- سيد نون

تفقد اللواء أحمد حامد محافظ السويس ، يرافقه اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، المحطة الأقليمية لسيارات الأجرة لمحافظة السويس للتقديم التهنئة للسائقين بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، ومؤكداً على الالتزام لجميع الخطوط للسيارات خلال أيام العيد والالتزام بالتعريفة المحددة .

وشدد المحافظ على التواجد المرور والأمنى ومتابعة مواقف السيارات والطرق الرئيسية وبث روح الامن والامان بالشارع السويسى .

كما تفقد المحافظ ومدير الامن محطة الصرف الصحى بميدان الترعة بحى الأربعين لمتابعة أعمال التطوير التى تتم بالمحطة والتأكيد على الالتزام بالمواعيد والاستجابة لأى بلاغات ترد من المواطنين .

وتفقد حامد منفذ بيع اللحوم بمنطقة الملاحة للتأكيد على بيع اللحوم السودانى بـ 75 جنية بدلاً من 85 جنية .

وأكد المحافظ فى تصريحات صحفية ، على الغرفة التجارية ومديرية التموين بتوفير السلع الغذائية ومتابعة المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والتنسيق مع مباحث التموين لمراقبة الاسواق والمنافذ.