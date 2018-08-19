صور ..محافظ البحيرة تتفقد منافذ بيع اللحوم بأسعار اقتصادية بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة وجمال أبو الفضل

تفقدت منذ قليل المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، عددا من منافذ بيع اللحوم الطازجة بأسعار مخفضة بمدينة دمنهور، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين فى عيد الأضحى المبارك.

ووجهت محافظ البحيرة، بزيادة المعروض من اللحوم بشكل دورى ومستمر لمواجهة الإقبال المتزايد من المواطنين على شراء اللحوم، نظراً لجودتها وسعرها الاقتصادى.

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور برئاسة سعد غراب، بتوفير كميات كبيرة من اللحوم البقرى والضانى لتلبية احتياجات المواطنين، وبأسعار تقل عن سعر السوق بحوالى 40%، بالإضافة إلى توفير جميع السلع الغذائية الأساسية من زيت وسكر ومسلى وأرز ومكرونة وصلصة وشاى والخضروات والفواكه والدواجن بكميات كبيرة يوميا.

ولاقت جميع منافذ البيع التابعة للوحدة المحلية إقبالا كبيرا من المواطنين نظراً لجودة المعروضات وانخفاض الأسعار مقارنة بالسوق الخارجى.



محافظ البحيرة تتفقد منافذ بيع اللحوم



محافظ البحيرة تتفقد منافذ بيع اللحوم



محافظ البحيرة تتفقد منافذ بيع اللحوم



محافظ البحيرة تتفقد منافذ بيع اللحوم



محافظ البحيرة تتفقد منافذ بيع اللحوم



محافظ البحيرة تتفقد منافذ بيع اللحوم



محافظ البحيرة تتفقد منافذ بيع اللحوم



محافظ البحيرة تتفقد منافذ بيع اللحوم



محافظ البحيرة تتفقد منافذ بيع اللحوم



محافظ البحيرة تتفقد منافذ بيع اللحوم



محافظ البحيرة تتفقد منافذ بيع اللحوم