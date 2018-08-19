video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 07:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الأقصر يبحث مع قيادات مديرية الأمن استعدادات الموسم السياحى الشتوى

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:26 م
صور.. محافظ الأقصر يبحث مع قيادات مديرية الأمن استعدادات الموسم السياحى الشتوى محافظ الأقصر يبحث مع قيادات مديرية الأمن استعدادات الموسم السياحى الشتوى
الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً، اليوم الأحد، بحضور اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية ومسئولى الإدارات لمناقشة استعدادات المحافظة للموسم السياحى المقبل.

 

وتناول الاجتماع عدة نقاط هامة تتضمن ضرورة التأكيد على إلتزام المراسى والفنادق العائمة، ومتابعة تنفيذها لاشتراطات السلامة الأمنية والفنية مع الالتزام بتعليمات المسطحات المائية، وذلك لضمان عدم حدوث أى تسريب للسولار والزيوت فى مياه النيل، مع مراجعة كافة التراخيص السياحية والصحية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والسيطرة على قائدى الفلايك واللانشات بالبرين الشرقى والغربى والتزامهم بخطوط السير.

 

كما طالب محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الأمنية بشوارع الكورنيش وخالد بن الوليد والسوق السياحى والمناطق الأثرية وزيادة التمركزات الأمنية بها، وناقش المسئولون خطة إدارة المرور لإلزام سائقى الحنطور بخطوط السير المخصصة لهم والحرص على تركيب الحفاضات للخيول لضمان ظهور المحافظة بالشكل اللائق حضارياً، والخطة الأمنية لتأمين محطة السكة الحديد وصالات مطار الأقصر الدولى.

 

ومن جانبه أكد اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، انه تم وضع خطة امنية بالتنسيق مع الجهات المختلفة لضمان تحقيق الانضباط الأمنى طوال الموسم السياحى والسيطرة على المخالفين والخارجين عن القانون.

 
 
1- محافظ الأقصر يبحث مع قيادات مديرية الأمن إستعدادات الموسم السياحي الشتوي
محافظ الأقصر يبحث مع قيادات مديرية الأمن إستعدادات الموسم السياحي الشتوي

2- جانب لقاء المحافظ ومدير الامن استعدادا للموسم الشتوي
جانب لقاء المحافظ ومدير الامن استعدادا للموسم الشتوي

3- لقاء موسع لمناقشة استعدادات الموسم السياحي الشتوي
لقاء موسع لمناقشة استعدادات الموسم السياحي الشتوي

4- مدير الامن يؤكد علي وضع خطة للانضباط بالموسم السياحي الشتوي
مدير الامن يؤكد علي وضع خطة للانضباط بالموسم السياحي الشتوي

5- المحافظ يطالب بتكثيف الحملات الأمنية بالشوارع قبل الموسم الشتوي
المحافظ يطالب بتكثيف الحملات الأمنية بالشوارع قبل الموسم الشتوي

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. تفاصيل تطوير معابد الأقصر وحمايتها من السرقات قبل الموسم السياحى الشتوى.. الوزارة تبدأ حماية معبد "مونتو" من السرقات وتحمى القطع الحجرية.. ومدير المعبد: أنهينا تطوير مقصورتى قدس الأقداس والإسكندر الأكبر

الاقصر

اخبار الاقصر

الموسم السياحي الشتوي

اخبار مصر

مديرية امن الاقصر

استعدادات الموسم السياحي الشتوي

اخبار المحافظات

حركة السياحة بالاقصر




لا تفوتك
إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

إحالة "أشعياء" و"فلتاؤوس" لمحكمة الجنايات بتهمة قتل الأنبا إبيفانيوس

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

حبس خاطف الطائرة المصرية 15 يوما وترحيله للقاهرة لاستكمال إجراءات القضية

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

"البرادعى الرضيع".. سكت دهرا ونطق لهوا.. موجة سخرية بعد تغريدة عن طائر سقط فى دولة أوروبية.. نواب يصفون مدير وكالة الطاقة الذرية بالخائن ومنفذ تعليمات الأمريكان.. ويذكرونه بجرائم الغرب حول العالم

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

فيديو لقيادى تكفيرى تائب يكشف مخططات الجماعة الإرهابية لهدم وضرب الاقتصاد وزعزعة استقرار البلاد.. القيادى التكفيرى يعترف: خططنا لاستهداف الاقتصاد وقتل عمال المصانع ...وكلفونى باغتيال رئيس اتحاد قبائل سيناء

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

جون كاسن فى "مؤتمر الوداع": مغادرتى مصر من أصعب الأشياء وفخور بفترة عملى هنا

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

فيديو.. مادونا ترتدى برقع فى المغرب وناقصها "ملاية لف"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة