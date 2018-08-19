صور.. محافظ الأقصر يبحث مع قيادات مديرية الأمن استعدادات الموسم السياحى الشتوى

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، اجتماعاً موسعاً، اليوم الأحد، بحضور اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية ومسئولى الإدارات لمناقشة استعدادات المحافظة للموسم السياحى المقبل.

وتناول الاجتماع عدة نقاط هامة تتضمن ضرورة التأكيد على إلتزام المراسى والفنادق العائمة، ومتابعة تنفيذها لاشتراطات السلامة الأمنية والفنية مع الالتزام بتعليمات المسطحات المائية، وذلك لضمان عدم حدوث أى تسريب للسولار والزيوت فى مياه النيل، مع مراجعة كافة التراخيص السياحية والصحية لها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والسيطرة على قائدى الفلايك واللانشات بالبرين الشرقى والغربى والتزامهم بخطوط السير.

كما طالب محافظ الأقصر بتكثيف الحملات الأمنية بشوارع الكورنيش وخالد بن الوليد والسوق السياحى والمناطق الأثرية وزيادة التمركزات الأمنية بها، وناقش المسئولون خطة إدارة المرور لإلزام سائقى الحنطور بخطوط السير المخصصة لهم والحرص على تركيب الحفاضات للخيول لضمان ظهور المحافظة بالشكل اللائق حضارياً، والخطة الأمنية لتأمين محطة السكة الحديد وصالات مطار الأقصر الدولى.

ومن جانبه أكد اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر، انه تم وضع خطة امنية بالتنسيق مع الجهات المختلفة لضمان تحقيق الانضباط الأمنى طوال الموسم السياحى والسيطرة على المخالفين والخارجين عن القانون.