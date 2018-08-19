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صور.. حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بالزيتون بدعم من قوات الأمن

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:20 م
صور.. حملة مكبرة لإزالة العقارات المخالفة بالزيتون بدعم من قوات الأمن جانب من الحملة
كتب سيد الخلفاوى
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بدأت الأجهزة التنفيذية بحى الزيتون بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة إزالة مكبرة على الأبنية المخالفة بنطاق الحى، ومن المقرر أن تستمر الحملة أسبوع، وتستهدف الحملة إزالة الأبنية المخالفة الغير مرخصة، وذلك بالتنسيق مع قسم شرطة الزيتون وشرطة المرافق.

ونفذت الحملة حتى الآن عدد كبير من قرارات الإزالة التى كان الحى ينظر الغطاء الأمنى لتنفيذها، حيث تم تنفيذ عدة قرارات إزالة بالعقار رقم 9 شارع طاهر والذى تم إزالته من قبل ثم تم بناءه مرة أخرى بالمخالفة للقانون، كما تم تنفيذ قرارات إزالة بالعقار رقم 5 شارع محمد مصطفى المتفرع من شارع طومانباى.

من جانبه أكد اللواء أشرف بهجت رئيس حى الزيتون، أن الحملة مستمرة حتى يتم الانتهاء من إزالة العقارات المخالفة بالحى، مشيرا إلى أنه تم إعداد قائمة بالعقارات المخالفة ويتم الآن هدمها بشكل يومى، مشيرا إلى أنه القوات المسلحة تقدم الدعم الكافى لتأمين الحملات بالتنسيق مع قوات الشرطة.

وطالب رئيس حى الزيتون، المواطنين بعدم الشراء فى العقارات المخالفة حفاظا على أموالهم وحياتهم، فلابد من السؤال أولا فى الحى عن تراخيص العقار ومدى صحتها.

 

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