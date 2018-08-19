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صور.. حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة ببورسعيد

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:55 ص
صور.. حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة ببورسعيد رفع القمامى من أحياء وشوارع ببورسعيد
بورسعيد – السيد فلاح
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استعدت أحياء محافظة بورسعيد، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بشن حملة كبرى، لإزالة الإشغالات والتعديات على أملاك الدولة، وتفريغ صناديق القمامة ورفع جميع المخلفات.

وتابع سعيد شلبى، رئيس حى الشرق، تجهيز الأرض الفضاء بشارع طرح البحر، لاستقبال المواطنين لصلاة عيد الأضحى المبارك، كما قام بمتابعة أعمال النظافة اليومية ورفع القمامة من جميع مقالب الحى، وتم تفريغ الصناديق ورفع جميع المخلفات.

وقام منصور بكرى، رئيس حى المناخ بمتابعة استعداد الحى لاستقبال عيد الأضحى، حيث قام بمتابعة أعمال نظافة ورفع قمامة ومخلفات بمنطقة العرب القديم وبامتداد شارع الأمين.

كما أشرف السعيد رخا، رئيس حى الضواحى، على قيام حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بعدد من شوارع ومناطق الحى، تم من خلالها تنفيذ 62 قرار إزالة إشغالات وتعديات، على أملاك الدولة، كما تم رفع وإزالة 15 كشك بدون ترخيص، و7 باترينات لبيع السجائر والماكولات واستندات.

كما تم رفع جميع إشغالات الكافيهات والمحلات التى تعوق حركة مرور المشاه، وتحتل الأرصفة وإجلاء لكافة الباعة الجائلين والقيام بأعمال الكنس وتجريف ورفع الرمال ورفع جميع التجمعات والقمامة والمخلفات بمنطقه الـ 18 عمارة والرحاب وحول محيط الملعب الفرعى للنادى المصرى وبمحيط مركز شباب القابوطى وذلك فى اطار ظهور أحياء المحافظة بالمظهر اللائق وحرصًا من التنفيذيين على إزلة أسباب الشكاوى المقدمة من المواطنين.

حملات مكبرة فى أحياء بورسعيد لإزالة الإشغالات والمخالفات استعدادًا لعيد الأضحى (1)
حملات مكبرة فى أحياء بورسعيد لإزالة الإشغالات والمخالفات استعدادًا لعيد الأضحى

 

حملات مكبرة فى أحياء بورسعيد لإزالة الإشغالات والمخالفات استعدادًا لعيد الأضحى (2)
حملات مكبرة فى أحياء بورسعيد لإزالة الإشغالات والمخالفات استعدادًا لعيد الأضحى 

 

حملات مكبرة فى أحياء بورسعيد لإزالة الإشغالات والمخالفات استعدادًا لعيد الأضحى (3)
حملات مكبرة فى أحياء بورسعيد لإزالة الإشغالات والمخالفات استعدادًا لعيد الأضحى

 

حملات مكبرة فى أحياء بورسعيد لإزالة الإشغالات والمخالفات استعدادًا لعيد الأضحى (4)
حملات مكبرة فى أحياء بورسعيد لإزالة الإشغالات والمخالفات استعدادًا لعيد الأضحى

 

حملات مكبرة فى أحياء بورسعيد لإزالة الإشغالات والمخالفات استعدادًا لعيد الأضحى (5)
حملات مكبرة فى أحياء بورسعيد لإزالة الإشغالات والمخالفات استعدادًا لعيد الأضحى

 

حملات مكبرة فى أحياء بورسعيد لإزالة الإشغالات والمخالفات استعدادًا لعيد الأضحى (6)
حملات مكبرة فى أحياء بورسعيد لإزالة الإشغالات والمخالفات استعدادًا لعيد الأضحى (6)

 

حملات مكبرة فى أحياء بورسعيد لإزالة الإشغالات والمخالفات استعدادًا لعيد الأضحى (7)
حملات مكبرة فى أحياء بورسعيد لإزالة الإشغالات والمخالفات استعدادًا لعيد الأضحى (7)

 

 


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