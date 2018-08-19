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صور.. حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى خيامهم بمنى قبل الصعود لجبل عرفات غدا

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:43 م
صور.. حجاج بيت الله الحرام يصلون إلى خيامهم بمنى قبل الصعود لجبل عرفات غدا حجاج بيت الله الحرام فى منى
كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )
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وصل حجاج بيت الله الحرام اليوم الأحد، إلى خيامهم فى منى قبل الصعود إلى جبل عرفات غدًا.

وكانت عواصف ترابية وأمطار رعدية قد ضربت محيط منطقة الحرم، منذ قليل، فيما حرص الحجاج على ارتداء كمامات الوجه، خاصة الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس.

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، تجهيّز مركزاً تموينياً للأدوية، والمستلزمات الطبية لدعم مستشفيات ومراكز الصحة فى مشعر منى.

ويأتى المركز الذى وفرته "الصحة" فى مستشفى منى الوادى، ليكون داعماً كذلك للمستشفيات والمراكز ضمن خطة الطوارئ في حال حدوث أى طارئ.

والمركز الذى يعمل على مدار الساعة بتنسيق عال مع المستشفيات والمراكز، مجهز بمختلف البنود التموينية التى تحتاجها المنشأت الصحية.

حجاج بيت الله الحرام فى منى
حجاج بيت الله الحرام فى منى

 

جانب من تواجد حجاج بيت الله الحرام
جانب من تواجد حجاج بيت الله الحرام

 

جانب من حجاج بيت الله الحرام
جانب من حجاج بيت الله الحرام

 

حجاج بيت الله فى منى
حجاج بيت الله فى منى

 

صعود حجاج بيت الله الحرام غلى مشعر منى
صعود حجاج بيت الله الحرام غلى مشعر منى

 

وصول حجاج بيت الله إلى منى
وصول حجاج بيت الله إلى منى

 


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