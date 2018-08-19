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صور.. جولات ميدانية لمساعدى وزير الداخلية بالمحافظات تزامنا مع عيد الأضحى

الأحد، 19 أغسطس 2018 03:16 م
صور.. جولات ميدانية لمساعدى وزير الداخلية بالمحافظات تزامنا مع عيد الأضحى جولة مدير الأمن
كتب : محمود عبد الراضى_ دينا الحسينى
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شهدت جميع محافظات الجمهورية تكثيف المرورات والجولات التفقدية من مديرى الأمن والقيادات الأمنية لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والمهمة وكذا المواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للوقوف على مدى إنتظام  الخدمات والإطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية.

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جولات مديرى الأمن

وذلك تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك  للوقوف على مدى إنتظام الخدمات والاستعدادات والإطمئنان على حالة الإستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية.

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استعداد قوات الأمن لاستقبال احتفالات العيد

فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برفع درجة الإستعداد القصوى وتحقيق خطط الإنتشار الأمنى للقوات الشرطية بمختلف المواقع وتنفيذ الخطط الأمنية تزامناً مع حلول عيد الأضحى المبارك.

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استعدادات شرطة النجدة

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