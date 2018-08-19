صور .. التضامن تبدأ اليوم تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى عرفات

كتب مدحت وهبة

تبدأ اليوم بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، تصعيد 12455 حاجا من الجمعيات الأهلية إلى عرفات، من خلال توفير 270 أوتوبيسا بنظام الرد الواحد بخلاف12 أوتوبيسا احتياطيا، لمواجهة أى أعطال أو طوارئ، وتم إعداد خطة لتصعيد الحجاج من الفنادق على عرفات، وفق برنامج زمني يبدأ من عصر اليوم الأحد، كما تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تصعيد الحجاج.

وتتابع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، خطة تصعيد حجاج الجمعيات لمشعر منى وعرفات، واطمأنت على حالة الحجيج، وتمنت لهم جميعا حج مقبولاً .

من جانبه، أكد أيمن عبد الموجود رئيس بعثة حج وزارة التضامن، أنه تم عمل تنسيق كامل بين الأقسام النوعية للبعثة المصرية من أجل راحة الحجاج ،لافتا إلى أن البعثة قامت بمعاينات دورية لمنطقة المشاعر ومطابقة الأعداد، كما أن البعثة انتهت أمس من استلام مخيمات عرفات ومنى.