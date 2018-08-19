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صور .. احتفالية إطلاق اسم شهيد سيناء على مدرسة بمسقط رأسه فى المنوفية

الأحد، 19 أغسطس 2018 12:59 م
صور .. احتفالية إطلاق اسم شهيد سيناء على مدرسة بمسقط رأسه فى المنوفية أسم الشهيد عبد الحميد محمود على المدرسة
المنوفية - محمود شاكر
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احتفلت إدارة أشمون التعليمية بالمنوفية، اليوم الأحد، بإطلاق اسم الشهيد رقيب عبد الحميد محمود أبو المجد شهيد القوات المسلحة فى سيناء، على مدرسة صراوة الثانوية بحضور أسرة الشهيد.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر، ثم  تلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ حسان الشاذلى، ثم تحدث الشيخ مبروك فليفل عن الشهيد وفضله عند ربه.

 

احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية (1)
احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية

 

احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية (2)
احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية

 

احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية (3)
احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية 

 

احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية (4)
احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية

 

احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية (5)
احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية 

 

احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية (6)
احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية

 

احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية (7)
احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية

 

احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية (8)
احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية 

 

احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية (10)
احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية

 

احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية (11)
احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية

 

احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية (12)
احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية

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