صور .. احتفالية إطلاق اسم شهيد سيناء على مدرسة بمسقط رأسه فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

احتفلت إدارة أشمون التعليمية بالمنوفية، اليوم الأحد، بإطلاق اسم الشهيد رقيب عبد الحميد محمود أبو المجد شهيد القوات المسلحة فى سيناء، على مدرسة صراوة الثانوية بحضور أسرة الشهيد.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء مصر، ثم تلاوة القرآن الكريم بصوت الشيخ حسان الشاذلى، ثم تحدث الشيخ مبروك فليفل عن الشهيد وفضله عند ربه.



احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية



احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية



احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية



احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية



احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية



احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية



احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية



احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية



احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية



احتفالية بإطلاق اسم شهيد عمليات سيناء على مدرسة بالمنوفية