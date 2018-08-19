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الأحد، 19 أغسطس 2018 05:13 ص
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صور..احتجاجات نيكاراجوا تتجدد بقذائف الهاون للمطالبة باستقالة الرئيس أورتيجا

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:00 ص
صور..احتجاجات نيكاراجوا تتجدد بقذائف الهاون للمطالبة باستقالة الرئيس أورتيجا جانب من احتجاجات نيكاراجوا
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (أ.ف.ب _ رويترز)
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شارك الآلاف، فى تظاهرات بالعاصمة ماناجوا، وسائر أنحاء نيكاراجوا للمطالبة باستقالة الرئيس دانييل أورتيجا، وتحقيق العدالة بعد مقتل أكثر 300 متظاهر، جراء قمع موجة الاحتجاجات المستمرة فى البلاد منذ أكثر من 4 أشهر .

ومنذ عدة أيام، نزل معارضو رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا، ومؤيدوه إلى شوارع العاصمة ماناجوا الأربعاء فى تظاهرتين نظمتا بعد نحو 4 أشهر من بدء أزمة أسفرت عن سقوط أكثر من 300 قتيل.

وطالبت التظاهرة الأولى، باستقالة الرئيس والإفراج عن المعارضين المسجونين لمشاركتهم فى الاحتجاجات، وقد نظمت بدعوة من "التحالف المدني" الذى يضم طلابا ورؤساء شركات وممثلين عن المجتمع المدني. وهتف المتظاهرون "الحرية لسجنائنا السياسيين!" و"ليرحل!".

وقالت كارلا ارياس السيدة الأربعينية التى جاءت لتتظاهر مع ابنيها "ليفرجوا عن السجناء السياسيين لأن هؤلاء لم يرتكبوا أى من الجرائم التى ابتكرها هذا اللعين دانيال أورتيجا إنه هو الذى قتل الشعب".

احتجاجات نيكاراجوا
احتجاجات نيكاراجوا

 

اطلاق الهاون فى نيكاراجوا
اطلاق الهاون فى نيكاراجوا

 

اطلاق قذيفة نيكاراجوا
اطلاق قذيفة نيكاراجوا

 

جانب من احتجاجات نيكاراجوا
جانب من احتجاجات نيكاراجوا

 

جانب من مظاهرات نيكاراجوا
جانب من مظاهرات نيكاراجوا

 

قذائف الهاون
قذائف الهاون

 

متظاهر مقنع فى نيكاراجوا
متظاهر مقنع فى نيكاراجوا

 

متظاهر يحمل الهاون
متظاهر يحمل الهاون

 

متظاهر يطلق الهاون فى نيكاراجوا
متظاهر يطلق الهاون فى نيكاراجوا

 

مسيرات نيكاراجوا
مسيرات نيكاراجوا

 

مظاهرات معارضة فى نيكاراجوا
مظاهرات معارضة فى نيكاراجوا

 


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