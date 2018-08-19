صور..احتجاجات نيكاراجوا تتجدد بقذائف الهاون للمطالبة باستقالة الرئيس أورتيجا

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (أ.ف.ب _ رويترز)

شارك الآلاف، فى تظاهرات بالعاصمة ماناجوا، وسائر أنحاء نيكاراجوا للمطالبة باستقالة الرئيس دانييل أورتيجا، وتحقيق العدالة بعد مقتل أكثر 300 متظاهر، جراء قمع موجة الاحتجاجات المستمرة فى البلاد منذ أكثر من 4 أشهر .

ومنذ عدة أيام، نزل معارضو رئيس نيكاراجوا دانيال أورتيجا، ومؤيدوه إلى شوارع العاصمة ماناجوا الأربعاء فى تظاهرتين نظمتا بعد نحو 4 أشهر من بدء أزمة أسفرت عن سقوط أكثر من 300 قتيل.

وطالبت التظاهرة الأولى، باستقالة الرئيس والإفراج عن المعارضين المسجونين لمشاركتهم فى الاحتجاجات، وقد نظمت بدعوة من "التحالف المدني" الذى يضم طلابا ورؤساء شركات وممثلين عن المجتمع المدني. وهتف المتظاهرون "الحرية لسجنائنا السياسيين!" و"ليرحل!".

وقالت كارلا ارياس السيدة الأربعينية التى جاءت لتتظاهر مع ابنيها "ليفرجوا عن السجناء السياسيين لأن هؤلاء لم يرتكبوا أى من الجرائم التى ابتكرها هذا اللعين دانيال أورتيجا إنه هو الذى قتل الشعب".



احتجاجات نيكاراجوا



اطلاق الهاون فى نيكاراجوا



اطلاق قذيفة نيكاراجوا



جانب من احتجاجات نيكاراجوا



جانب من مظاهرات نيكاراجوا



قذائف الهاون



متظاهر مقنع فى نيكاراجوا



متظاهر يحمل الهاون



متظاهر يطلق الهاون فى نيكاراجوا



مسيرات نيكاراجوا