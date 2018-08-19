صور.. إصابة 7 أشخاص بجروح بينهم 5 أطفال إثر حريق قرب باريس

باريس (أ ف ب)

أسفر حريق اندلع بعد ظهر الأحد فى مبنى سكنى فى أوبرفيلييه قرب باريس عن إصابة سبعة أشخاص بجروح خطرة، بينهم 5 أطفال "بحاجة إلى عناية فائقة"، بحسب ما أعلن جهاز الإطفاء.

وقال متحدث باسم الجهاز فى باريس إن الحريق الذى اندلع فى الساعة 19,00 (17,00 ت ج) تمت السيطرة عليه بعد نصف ساعة وقد أسفر أيضاً عن إصابة حوالى 10 من عناصر الشرطة بجروح طفيفة.

واندلع الحريق فى سقيفة مبنى من طابقين فى هذه المدينة الشعبية الواقعة فى مقاطعة سين سان دونى (شمال باريس) وقد تطلّبت السيطرة عليه تدخّل حوالى 100 إطفائى، بحسب دائرة الأمن فى المنطقة، ولم يُعرف فى الحال سبب اندلاع هذا الحريق، وهو الثانى الذى تشهده مدينة أوبرفيلييه فى أقلّ من شهر، وفى 30 يوليو أسفر حريق اندلع فى مبنى عن مقتل أمّ وأطفالها الثلاثة وإصابة 9 أشخاص آخرين بجروح.

وتبيّن أن الحريق اندلع يومها بسبب طفل عمره 10 سنوات كان يلهو بولّاعة وقطعة قماش، ولكن بسبب صغر سنّه لم تتمكّن السلطات من ملاحقته جنائياً واكتفت بإصدار قرار يقضى بإبعاده من المنطقة.



جانب من الحريق فى فرنسا



جانب من الحريق فى فرنسا



جانب من الحريق فى فرنسا