صور..أمن القاهرة تداهم الأسواق وتضبط 6طن لحوم فاسدة قبل ترويجها فى العيد

كتب إبراهيم أحمد

وجهت مديرية أمن القاهرة، حملات أمنية مكثفة بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، والتى استهدفت إحكام الرقابة التموينية على الأسواق التجارية المختلفة بأنحاء المحافظة لتحقيق الاستقرار بالأسواق ومكافحــة كافـــة صــــور الغش التجــــــاري ورصد ظواهر الخروج عن الشرعيه فى ظل قرب عيد الأضحى المبارك.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن "مدحت م م" 49 سنة، المسئول عن مصنع لحوم ومحل مأكولات سريعة بمنطقة عزبة الهجانة، بمدينه نصر أول، لادارته المصنع بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم ودواجن " منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد استخدامها فى إعداد المأكولات بالمحل.

وعلى الفور تم استهداف المصنع المشار إليه بمأمورية بالاشتراك مع أطباء مديرية الطب البيطري أسفرت عن ضبطه، وعثر بداخل المصنع على 1.212 طن لحوم ودواجن "منتهية الصلاحية"، 134 برميل بلاستيك فارغ، 446 برنيكة بلاستيك، 3 ترابيزة، 2 ثلاجة كبيرة، 1 ميزان، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "سلامه ي م س" 53 سنة، صاحب مجزر بمنطقة المطرية، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " دواجن " بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المجزر علي 1.610 طن ( دواجن ، شيش طاووك )، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، و تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط "سيد إ أ ع" 41 سنة، المسئول عن محل جزارة، كائن بمنطقة المطرية، لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم مجمدة ومستورة " بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق كلحوم بلدية غاشا جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المحل على 3 طن لحوم، و بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق علي أنها لحوم بلدية وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكنوا من ضبط " ابراهيم م ع" 27 سنة، المسئول عن محل كبابجى، بمنطقة حلوان، لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية " لحوم ، دواجن " بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل علي مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المحل على 245 كيلو ( لحوم - دواجن - دهن )، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق علي أنها لحوم بلدية وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.