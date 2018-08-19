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صحة الدقهلية توفر مستلزمات طبية لمستشفيات المحافظة بقيمة 5 ملايين جنيه

الأحد، 19 أغسطس 2018 05:11 م
صحة الدقهلية توفر مستلزمات طبية لمستشفيات المحافظة بقيمة 5 ملايين جنيه مستلزمات طبيه
الدقهلية شريف الديب
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صرح الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن مديرية الصحة قامت بصرف مستلزمات طبية لمستشفيات المحافظة، وكذلك وحدات الرعاية الأولية على مستوى المحافظة بمبلغ 5 ملايين جنيه.
 
وأكد مكى أن الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، وافق على شراء مستلزمات طبية لتوزيعها على المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية لتغطية احتياج المستشفيات من المستلزمات الفترة القادمة.
 
وقامت مديرية الصحة اليوم بتوزيع المستلزمات على جميع المستشفيات والإدارات الصحية، ويأتى ذلك من حرص الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية والدكتور سعد مكى وكيل الوزارة من توفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفيات لضمان تقديم خدمة صحية جيدة.
 
 
 
 

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