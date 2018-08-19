شركة صرف صحى القاهرة توجه فرق إصلاح بجوار المجاز الآلية خلال العيد

كتب أحمد حسن

قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة صرف صحى القاهرة، أن ميزانية الشركة العام الجارى تقدرمليار و800 مليون جينه، لافتا إلى أن العام الماضى.

نفذت الشركة مشروعات احلال وتجديد يقترب عددها من نحو 35 مشروع بتكلفة تصل إلى 140 مليون جنيه.

وأوضح انه بعد ارتفاع تعريفة المياه، سوف تزيد الأعباء على الشركة، مشيرا إلى أنه يخطط لمضاعفةاعداد المشروعات المقرر تنفيذها خلال العام الجارى، بدون تحميل الدولة أى أعباء اضافية.

وكشف رئيس شركة صرف صحى القاهرة، فى بيان له اليوم، أن هناك نحو 20 منطقة ساخنة بالعاصمة، وتسعى الشركة للقضاء عليهم بشكل كامل، مؤكدا أن هذه المناطق الساخنة متمركزة فى حلوان والمعصرة والتبين والمطرية.

وحول استعدادات شركة صرف القاهرة لعيد الأضحى المبارك،، قال المهندس عادل حسن، أن الشركة أعلنت حالة الطوارىء، وتم منع الإجازات خلال عيد الأضحى، وهناك فرق إصلاح ستكون متواجدة على مدار الساعة لمواجهه أى انسداد أو كسر فى الخطوط، وتوزيع عدد من الشفاطات وفرق الإصلاح للأمكان القريبة من المجازر الآلية والحدائق والمنتزهات.