شاهد في دقيقة.. كيفية أداء مناسك الحج.. خطوة بخطوة

كتب- إسماعيل رفعت

الحج فريضة يؤديها من استطاع إليه سبيلا، وفي الوقت نفسه طويلة المدى مركبة الشعائر، ما جعل البعض يقع في أخطاء للجهل بها وعدم وجود سابق خبرة، حيث تهوى النفوس إلى زيارة المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، وزيارة المشاعر المقدسة من قبل الجميع، لكن للفريضة شروط لصحة أدائها، وقد تجب على البعض ولا تجب على الآخرين.

ونقدم في التقرير التالي خطوات أداء مناسك الحج..

1- إعلان النية: ويتم لفظا بقول "لبيك اللهم حجا" وبمجرد نطقها تحرم عليه جميع محظورات الإحرام

2- النية للغير: إذا أداها عن غيره وخاصة المتوفى يقول "لبيك اللهم حجة" أو "حجا عن فلان"

3- أن ينوي محرما من الميقات حسب جهة قدومه

4- التلبية: بترديد "لبيك اللهم لبيك" بعد الإحرام مباشرة وحتى رمي جمرة العقبة الكبرى

5- طواف القدوم: أول طواف للحاج بعد وصوله مكة وهو 7 أشواط حول الكعبة

5- يوم التروية: يوم 8 ذي الحجة ويذهب الحاج في صباحه إلى "منى" ويبيت هناك ويصلي الصلوات قصرا

6- الوقوف بعرفة: يوم 9 ذي الحجة يتوجه فيه الحاج بعد الشروق إلى جبل عرفة ويصلي الظهر والعصر جمعاً وقصراً

8- المزدلفة: بعد غروب يوم عرفة ينطلق الحاج إلى "مزدلفة" ويصلي فيها صلاة المغرب والعشاء جمعاً وقصراً ويبيت هناك حتى الفجر

9- رمي الجمرة الكبرى والذبح: صباح يوم العيد 10 ذي الحجة

10- طواف الإفاضة: يتوجه الحاج إلى البيت الحرام ويطوف بالكعبة 7 أشواط

11- الصلاة بمقام إبراهيم: يصلي الحاج ركعتين وراء مقام إبراهيم، أو في أي بقعة من الحرم

12- الصفا والمروة: يتوجه الحاج للسعي 7 أشواط، وبعد الانتهاء يعود إلى "منى" للمبيت بها

13- يوم التشريق الأول: بعد صلاة ظهر 11 ذي الحجة يرمي الحاج الجمرات ويذهب إلى "منى" ويبيت هناك

14- يوم التشريق الثاني: في يوم 12 ذي الحجة يفعل الحاج ما فعله في اليوم الأول، ثم يرجع إلى منى لقضاء الليلة بها

15- طواف الوداع: في اليوم الثالث للتشريق يكرر الحج نفس ما فعله أول وثاني يوم، ثم يتوجه إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع من سبعة أشواط، وبذلك يكون قد أتم الحج