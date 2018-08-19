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شاهد.. فك مذهبات كسوة الكعبة استعدادًا لتبديل الثوب القديم

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:43 م
شاهد.. فك مذهبات كسوة الكعبة استعدادًا لتبديل الثوب القديم فك مذهبات كسوة الكعبة
كتب هيثم سلامة
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أجرى الفريق المختص بتبديل ثوب الكعبة، فك مذهبيات الكسوة، استعدادًا لتبديل الثوب القديم فجر غد يوم عرفة.

 

وذكرت إمارة مكة المكرمة، أن عمليات فك مذهبات كسوة الكعبة استعدادًا لتبديل الثوب القديم فجر غدٍ يوم عرفة، وأن المذهبات عبارة عن ستارة باب الكعبة المصنوعة من الذهب، 4 صمديات تتضمن سورة الإخلاص، بالإضافة إلى 4 قناديل (الله أكبر) والمثبتة عند خطة النية.

 

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وكانت قد هطلت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات المطر فى منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفى منطقة جبل عرفات، فيما حرص الحجاج على ارتداء كمامات الوجه خاصة الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس.


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