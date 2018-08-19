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شاهد.. أول فيديوهات للبرق والرعد على جبل عرفات فى مكة المكرمة

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:48 م
شاهد.. أول فيديوهات للبرق والرعد على جبل عرفات فى مكة المكرمة أمطار على عرفات
كتب هيثم سلامة
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هطلت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات المطر فى منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفى منطقة جبل عرفات، فيما حرص الحجاج على ارتداء كمامات الوجه خاصة الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس.

 

 

 

 


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