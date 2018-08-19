شاهد.. أول فيديوهات للبرق والرعد على جبل عرفات فى مكة المكرمة

هطلت أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات المطر فى منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وفى منطقة جبل عرفات، فيما حرص الحجاج على ارتداء كمامات الوجه خاصة الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس.
شاهد بالفيديو ..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ١٩ أغسطس ٢٠١٨
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مشعر عرفات الآن .. غيم وبرق .
.#عرفات #الحجاج #العالم_في_قلب_المملكة
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فيديو ..— أخبار السعودية (@SaudiNews50) ١٩ أغسطس ٢٠١٨
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مشعر عرفات يغتسل بمياه الأمطار.
.#عرفات #الحجاج #الحج
. pic.twitter.com/PQe88BibCA
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