سلطان بن سحيم: القطريون يحجون غير عابئين بتخويف تنظيم الحمدين.. فيديو

كتب هيثم سلامة

أكد المعارض القطرى الشيخ سلطان بن سحيم آل ثانى، نجل أول وزير خارجية لدولة قطر، أن قيام القطريين بالحج غير عابئين بتخويف وترهيب تنظيم الحمدين، يؤكد فشل نظام الحمدين والذى سجل فى تاريخه الأسود محاولته منع مواطنيه من الحج.

وقال سلطان بن سحيم: "أن حج القطريين غير عابئين لا بمنع ولا بتخويف ولا بترهيب..كل مافعله النظام القطري أنه سجل في تاريخه الأسود محاولته منع مواطنينا من الحج.. كل محاولاتهم فاشلة وتعود وبالاً عليهم".

كما وجه سلطان بن سحيم، الشكر إلى خادم الحرمين الشرفيين الملك سلمان بن عبد العزيز، قائلاً :" شكراً خادم الحرمين الشريفين.. شكراً كبيرنا ووالدنا.. رحبتم بحجاج قطر وسعيتم لاستضافتهم ودخولهم حتى مع محاولات النظام القطري بمنعهم..شعبنا أبناؤكم والنظام لا يمثلنا".



سلطان بن سحيم

وتوافد عدد من الحجاج القطريين إلى جدة عبر مطار الكويت، لأداء فريضة الحج العام الحالى ، رغم تضييق نظام الحمدين عليهم ، وحجب السلطات القطرية موقع تسجيل الحجاج.