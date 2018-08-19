سقوط تشكيل عصابى بحوزتهم 125 قطعة حشيش بكوم حمادة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، من ضبط عاطلين بحوزتهما 125 قطعة حشيش بكوم حمادة.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة، مفادها قيام كل من: "حسن م ح" 43 سنة عاطل، و"قنديل خ ع 42" سنة عاطل، سبق اتهامه فى 6 قضايا متنوعة ومقيمان قرية النجيلة مركز كوم حمادة، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما يتزعمه الأول، تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من مدينة كوم حمادة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بتقنين الإجراءات تم ضبطهما حال مزاولتهما نشاطهما الإجرامى بمدينة كوم حمادة، وبحوزتهما 125 قطعة لمخدر الحشيش المخدر، تزن 750 جراما تقريباً، ومبلغ 1575 جنيهاً و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمخدر المضبوط "بقصد الاتجار" والمبلغ المالى "من متحصلات البيع" والهواتف المحموله "للاتصال بعملائهما" وتحرر المحضر اللازم مركز شرطة كوم حمادة، وجارى العرض على النيابة العامة.

كما أسفرت الحملة المكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة، والتى شارك فيها اللواء محمد هندى، عن ضبط 1168 متهمًا هاربين من أحكام قضائية بالحبس، وضبط "جمال م ح" 57 سنة المقيم الشعراوى مركز حوش عيسى، مطلوب ضبطه والتنفيذ عليه فى قضية جنايات مركز أبنوب "قتل" والمحكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد.

كما تم تحرير 1450مخالفة مرورية متنوعة، ما بين قيادة دون رخصة، ودون خط سير، والسير فى الممنوع والتصالح الفورى، وحجز مركبات، واشتباه فى الصلاحية الفنية، كما تم رفع وإزالة 1004 حالات إشغال طريق ثابت ومتحرك بالبحيرة.

وتم العثور على دراجة بخارية بدون لوحات معدنية ماركة دايون، سوداء اللون موديل 2011، بالكشف عنها تبين أنها مبلغ بسرقتها فى محضر جنح قسم ثان طنطا غربية، عن بلاغ "محمد ع م" المقيم كفر خضر طنطا.

كما تمكنت مباحث التموين، بقيادة العقيد وجدى الصيرفى مدير المباحث، من ضبط "إ ع م"31 سنة لقيامه بحيازة وتخزين كميات من هياكل الدواجن والحمام المجمدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وضُبط بحوزته 8 أطنان هياكل دواجن مجمدة و50 كيلو حمام مجمد.

وضبط "ع أ م " 43 سنة، لحيازته واستخدامه لحوما مجمدة منتهية الصلاحية، وتغيير الاستيكرات الخاصة بتواريخ الإنتاج والصلاحية بأخرى جديدة بتواريخ إنتاج وصلاحية جديدة، لإعادة طرحها بالأسواق، لإيهام المستهلكين أنها صالحة، معرضاً صحة المواطنين للخطر، محققاً من ذلك أرباحا غير مشروعة، وضُبط بحوزته 251.5 كيلو لحوم مجمدة.

كما تم ضبط "م س و" 44 سنة صاحب مكتبة، كائنة بمدينة أبوالمطامير لحيازته وعرضه للبيع ألعاب ناريه وخرز مسدسات أطفال مجهولة المصدر وبدون فواتير دالة على مصدرها، ومحظور تداولها بالأسواق لخطورتها على المواطنين، وضُبط بحوزته 174 شمروخ كبير الحجم و1000 قطعة خرز، وضبط "ح ا ر" 44 سنة صاحب مخبز بلدى كائن ببندر كفرالدوار لتجميعه دقيق بلدى مدعم وضبط كمية 150 كيلو دقيق بلدى مدعم، وضبط "إ م م" 39 سنة صاحبة محل لبيع الأعلاف، كائن بقرية طرابمبا مركز دمنهور، لحيازته وعرضها للبيع أعلاف دواجن مجهولة المصدر، وبدون فواتير دالة على مصدرها وضُبط بحوزتها طن أعلاف دواجن.