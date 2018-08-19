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الأحد، 19 أغسطس 2018 03:21 م
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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 19-8-2018 فى مصر

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:01 م
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 19-8-2018 فى مصر الريال السعودى
كتبت- هبة حسام
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واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الأحد، 19-8-2018، أول أيام الأسبوع المصرفى، مسجلاً ثباتا عند سعر إغلاق تعاملات يوم الخميس الماضى، فى مختلف البنوك العاملة بالسوق المصرى، وبحسب آخر تحديثات تلك البنوك، جاء سعر الريال السعودى، كالتالى:

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"
 

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر
 

4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

سعر عملة الريال السعودى
سعر عملة الريال السعودى

 

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة
 

4.73  جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib
 

4.73 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية
 

4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

 

الريال-السعودي
الريال-السعودي

 

 

 

 


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