زيارات ميدانية لمحافظ كفر الشيخ غداً للحد من مخالفات حرق قش الأرز

يستقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى بجهاز شئون البيئة، غداً الاثنين، لزيارة ميدانية بموقع تجميع قش الأرز باريموز كفر الشيخ وموقع البشائر مركز الرياض وموقع الكراكات مركز بيلا، حول تنفيذ خطط وزارة البيئة لمواجهة موسم السحابة السوداء ٢٠١٨ بنطاق عمل الإدارة المركزية بجهاز شئون البيئة لإقليم وسط الدلتا بطنطا وتحديدا بمحافظتى كفر الشيخ والغربية

وتبدأ فعاليات الزيارات للرئيس التنفيذى بجهاز شئون البيئة باجتماع بديوان عام محافظة الغربية ثم مؤتمر صحفى بمقر فرع جهاز شئون البيئة بطنطا خلف استاد طنطا الرياضى ثم التوجه إلى محافظة كفر الشيخ اجتماع بديوان عام المحافظة ثم زيارة ميدانية بموقع تجميع قش الأرز باريموز كفر الشيخ وموقع البشائر مركز الرياض وموقع الكراكات مركز بيلا.

وأعلن الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى بجهاز شئون البيئة عن الاستعدادات بالفروع الإقليمية لرصد والحد من حرق قش الأرز، بتوعية استباقية للموسم، وغرفة عمليات بالفرع، وعربيات مجهزه بأجهزة GPS لتحديد المواقع وخطوط السير، واستخدام صور أقمار صناعية بأماكن الحرق، والاستعانة بمحطات الرصد للملوثات الثابتة والمتحركة، وتقارير هيئة الأرصاد الجوية، ومحاور مرور ميدانى يتم انتقالها حسب تقارير الحصاد لتحرير محاضر للمخالفين بحرق قش الأرز.

كما أعلن عن دعم شباب الخريجين لفتح مواقع تجميع قش أرز والدعم بخمسين جنيه مقابل كل طن، وتوفير كافة المعدات المطلوبة المناورة بجمع القش من جرارات ومكابس ومفارم للإيجار بأسعار رمزية، وحملات قياس عوادم سيارات، وحملات التفتيش على الصناعات، والتنسيق مع مختلف الجهات المحافظات ومديريات الزراعة ومديريات الامن اقسام المرور والدفاع المدنى وشرطه المسطحات.