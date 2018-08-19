زلزال رابع يضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية بقوة 7 درجات ريختر

جاكرتا (أ ش أ )

أعلنت هيئة الأرصاد والجيوفيزياء فى إندونيسيا، اليوم الأحد، أن زلزالًا رابعًا بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر ضرب جزيرة لومبوك الإندونيسية.

وذكرت صحيفة (جاكرتا بوست) الإندونيسية على موقعها الإلكترونى أن هذه الهزة الرابعة اليوم التى تضرب الجزيرة إذ سبقتها ثلاث هزات أقل فى الدرجة تراوحت ما بين 4ر5 درجة و5ر6 درجة على مقياس ريختر.

يُشار إلى أنه فى الخامس من أغسطس الجارى تعرضت الجزيرة لزلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر خلف 460 قتيلا على الأقل.

ولم تكشف أى تقارير حتى الآن عن وقوع أى خسائر فى الأرواح أو الممتلكات.