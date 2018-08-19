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زلزال بقوة 8.2 درجة يضرب جزر فيجى بالمحيط الهادىء

الأحد، 19 أغسطس 2018 07:51 ص
زلزال بقوة 8.2 درجة يضرب جزر فيجى بالمحيط الهادىء مقياس ريختر
سوفا (أ ش أ)
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ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية اليوم الأحد أن زلزالا قويا بلغت شدته 8.2 درجة على مقياس ريختر ضرب جزر فيجى فى المحيط الهادئ.

وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية على موقعها الإلكترونى أن الزلزال وقع صباح اليوم على بعد 361 كيلومترا شرقى العاصمة سوفا على عمق 559 كيلومترا.

وأوضح مركز التحذير من تسونامى فى المحيط الهادئ مقره هاواى "ليس هناك أى تهديد لتسونامى لأن الزلزال يقع فى أعماق الأرض".

وتبع الزلزال، عدد من الهزات الارتدادية التى بلغت قوتها 2ر6 درجة على مقياس ريختر فى جزر لاو الخارجية، لكن السكان فى سوفا قالوا انهم لم يشعروا بأى هزة.

وأصدرت وحدة الزلازل التابعة للحكومة بيانا قالت فيه إن الزلزال "لا يشكل أى تهديد مباشر لمنطقة فيجى ".

فى سياق متصل، ضرب زلزال بقوة 3ر6 درجة صباح اليوم الأحد جزيرة لومبوك الإندونيسية، التى شهدت قبل أيام هزة عنيفة أودت بحياة مئات الأشخاص.

وذكرت وكالة أنباء آنترا نيوز الرسمية الأندونيسية أن مركز الزلزال كان غرب وجنوب غرب بلدة بيلانتنج فى شرق لومبوك وعلى عمق ضحل نسبيا يبلغ 10 كيلومترات..ولم ترد حتى الآن أنباء عن حدوث أى أضرار تسبب فيها الزلزال الجديد.

وشهدت جزيرة لومبوك دمارا واسع النطاق، بعد زلزال بلغت شدته 6.9 درجة، فى أوائل أغسطس، تلته عدة هزات ارتدادية.

وكانت الوكالة الوطنية للتخفيف من الكوارث ذكرت أن 387 شخصا لقوا حتفهم جراء الزلزال، فيما أصبح حوالى 390 ألف شخص، نحو 10% من سكان لومبوك، بلا مأوى أو مشردين.

 

 


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