روسيا تجهز رواد فضاء إماراتيين للقيام بمهام فضائية

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" أنها تجرى محادثات مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إمكانية إرسال رائد فضاء إماراتى إلى محطة الفضاء الدولية لمدة شهر.

وأوضحت روسكوزموس، فى تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن الرحلة بمشاركة رائد الفضاء الإماراتى مقرر إجراؤها فى أبريل 2019، مشيرة إلى أن عملية الإطلاق ستجرى من على متن المركبة الفضائية المأهولة "سيوز إم إس-12"، فضلا عن ذلك سيتم مناقشة تنظيم بعثة طويلة إلى محطة الفضاء الدولية لدولة الإمارات لمدة شهر واحد.

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء قد أعلن فى وقت سابق وصول المرشحين التسعة الذين تأهلوا للمرحلة النهائية من برنامج "الإمارات لرواد الفضاء" إلى العاصمة الروسية موسكو لإجراء سلسلة من الفحوصات الطبية المتخصصة، وذلك فى إطار الاستعدادات لاختيار أول دفعة من رواد الفضاء الإماراتيين ضمن برنامج يهدف إلى تدريب وإعداد 4 رواد فضاء إماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء بغرض القيام بمهام علمية وبحثية مختلفة فى إطار "برنامج الإمارات الوطنى للفضاء".

وتجرى الفحوصات الطبية على مدى 3 أسابيع فى "مركز يورى جاجارين لتدريب رواد الفضاء" التابع للحكومة الروسية، وكذلك "معهد المسائل الطبية البيولوجية" التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وستساعد هذه الاختبارات دولة الإمارات فى اختيار الدفعة الأولى من رواد الفضاء الإماراتيين، الذين سيجتازون التدريبات اللازمة للقيام بمهام فضائية متعددة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وسيتم اختيار رائدى فضاء من بين المرشحين الأربعة، أحدهما ضمن الطاقم الرئيسي، والآخر فى الطاقم الاحتياطي؛ وذلك لبدء التدريب، خلال الشهر الجارى، استعداداً للرحلة إلى محطة الفضاء الدولية المقررة فى أبريل المقبل.