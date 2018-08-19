video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 12:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رصف الشوارع الرئيسية لقرية ميت بره بتكلفة مليون و500 ألف جنية بالمنوفية

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:33 ص
رصف الشوارع الرئيسية لقرية ميت بره بتكلفة مليون و500 ألف جنية بالمنوفية رصف طرق - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

أعلن المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه تم الانتهاء من رصف الشوارع الرئيسية لقرية ميت بره – شارع المدارس بقرية ميت بره بقويسنا، وذلك بتكلفة إجمالية مليون 500 ألف جنية، حيث بلغت نسبة التنفيذ 100% .

وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية ، فى بيان له اليوم، أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام، وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل رصف الطرق الآخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.

وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وأنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة .

وأشار عبد الدايم، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

زراعة المنوفية تصرف 50 ألفا و336 طن يوريا و17908 أطنان نترات على المزارعين

المنوفيه

اخبار المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفية

طرق المنوفيه

رصف طرق




لا تفوتك
ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة