رابطة العالم الإسلامى تعقد مؤتمر "مفهوم الرَّحمة والسَّعة فى الإسلام" بمنى

كتب - إسماعيل رفعت

تنظم رابطة العالم الإسلامى ضمن موسمها العلمى فى موسم الحج بمشعر منى مؤتمرها السنوى بعنوان: "مفهوم الرَّحمة والسَّعة فى الإسلام" وذلك مساء يوم الأربعاء المقبل (11/ذو الحجة/1439هـ الموافق 22/أغسطس/2018م) بمشاركة 500 عالم ومفكر من كبار الشخّصيات الإسلاميَّة الذين استضافتهم الرابطة لحج هذا العام من 76 دولة حول العام.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم رابطة العالم الإسلامى عادل الحربى أن الهدف من انعقاد المؤتمر بث الوعى فى وجدان الأمة، وتفعيل الحلول للمشكلات التى تواجهها، فى إطارٍ علمى وفكرى واعٍ ومسؤول، مضيفاً أن المؤتمر يناقش محورين مهمين، هما: "الرَّحمة والسَّعة.. معانٍ ومعالم" و"الرَّحمة والسَّعة.. شواهد وآثار".

وأشار المتحدث إلى أن اختيار موضوع المؤتمر جاء لأهميّة إبراز مفاهيم الرَّحمة والسَّعة فى الإسلام، وجعلها أصلاً وواقعاً لا لبس فيه، تعيشه الأمة فى فكرها وسلوكها وتعاملها كترجمة صادقة لرسالة الإسلام التى جاءت للعالمين بالرحمة والخير، مؤكداً أن الرحمة والرفق والتلطف سمات بارزة فى الإسلام، حاضرة فى أحكامه وآدابه وعادات المتمسكين به وتقاليدهم، يمارسونها بأريحية وعفوية لا تكلف فيها، وما ذلك إلا لكونها جزءًا من حضارة الإسلام وثقافة أهله، بل ظاهرة لا تخطئها عين الملاحظ المنصف.

وختم الحربى بأن رابطة العالم الإسلامي ترفع بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولى عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- على حرصهم على تقديم ارقى الخدمات لضيوف الحرمين الشريفين، مشيدة بالخدمات المتميزة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من كافة قطاعات الدولة، الأمر الذى سهل على ضيوف الرحمن أداء نسكهم فى أجواء عامرة بالأمن والإيمان والسكينة والاطمئنان.