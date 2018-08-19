رئيس وزراء بريطانيا الأسبق: كوفى أنان "قائد القادة" فى إحلال السلام حول العالم

لندن ( أ ش أ )

نعى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جوردون براون وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفى أنان عن عمر يناهز 80 عاما، واصفا إياه بأنه قائد القادة الذى حقق عبر صبره ورؤيته الكثير لإحلال السلام حول العالم .

وقال براون - فى تصريحات نقلها راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأحد، إن " كوفى أنان حقق نتائج فى العديد من الصراعات حول العالم وكان آخرها فى ميانمار وكينيا ".

وأضاف " لقد نقل الأمم المتحدة إلى القرن الجديد كى تتمكن من مواجهة قضايا تتعلق بالفقر والظلم وسوء التغذية والجوع".

وكانت أسرة كوفى أنان - الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام - قد أعلنت صباح أمس السبت وفاته بعد فترة قصيرة من المرض، وقالت - فى بيان منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) - إن زوجته وأبناءه آما وكوجو ونينا كانوا إلى جانبه خلال أيامه الأخيرة.