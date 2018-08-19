video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 11:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء بريطانيا الأسبق: كوفى أنان "قائد القادة" فى إحلال السلام حول العالم

الأحد، 19 أغسطس 2018 10:07 ص
رئيس وزراء بريطانيا الأسبق: كوفى أنان "قائد القادة" فى إحلال السلام حول العالم رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جوردون براون
لندن ( أ ش أ )
إضافة تعليق

نعى رئيس وزراء بريطانيا الأسبق جوردون براون وفاة الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفى أنان عن عمر يناهز 80 عاما، واصفا إياه بأنه قائد القادة الذى حقق عبر صبره ورؤيته الكثير لإحلال السلام حول العالم .

وقال براون - فى تصريحات نقلها راديو (سوا) الأمريكى اليوم الأحد، إن " كوفى أنان حقق نتائج فى العديد من الصراعات حول العالم وكان آخرها فى ميانمار وكينيا ".

وأضاف " لقد نقل الأمم المتحدة إلى القرن الجديد كى تتمكن من مواجهة قضايا تتعلق بالفقر والظلم وسوء التغذية والجوع".

وكانت أسرة كوفى أنان - الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والحائز على جائزة نوبل للسلام - قد أعلنت صباح أمس السبت وفاته بعد فترة قصيرة من المرض، وقالت - فى بيان منشور على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) - إن زوجته وأبناءه آما وكوجو ونينا كانوا إلى جانبه خلال أيامه الأخيرة.  

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محكمة بريطانيا تحكم بسجن فرنسى 10 شهور لادعائه بوجود قنبلة فى طائرة

بريطانيا تأمل بالإسراع بوتيرة محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبى

بريطانيا

اخبار بريطانيا

كوفى انان

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة