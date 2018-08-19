رئيس وزراء باكستان الجديد يعد باستعادة الأموال المنهوبة وتقليص الإنفاق

إسلام أباد (أ ش أ)

قال رئيس الوزراء الباكستانى الجديد، عمران خان، اليوم الأحد، أنه سيستعيد الأموال المنهوبة ويقلص الإنفاق الحكومى لتسديد ديون بلاده البالغة 227 مليار دولار، متعهدا بأن تنفق أموال الضرائب على الشعب.

وقال خان -فى خطاب موجه إلى الشعب أوردته صحيفة دون الباكستانية فى نشرتها الإلكترونية-: "نحتاج إلى الاقتراض لسداد فوائد القروض السابقة.. قروض باكستان تساوى 28 تريليون روبية [أكثر من 227 مليار دولار] وسنكتشف أين ذهبت تلك الأموال".

وتناول خان الرعاية الصحية فى البلاد مشيرا إلى أن بلاده من أكثر 5 دول بالعالم فى معدلات الوفيات وتلوث مياه الشرب، وأنها من أكثر دول العالم فى وفيات الحوامل وحالات تقزم الأطفال.

وألمح خان إلى الفجوة الكبيرة فى أنماط الحياة بين الأغنياء والفقراء، مشيرا إلى أنه سيتبنى أسلوبًا صارمًا فيما يتعلق بتقليل النفقات الحكومية.

وأوضح خان أن حكومته ستحاول تلبية احتياجاتها من الداخل، متعهدا بإصلاح منظومة الضرائب.

وأضاف قائلا "نحن أيضاً بصدد إنشاء فريق عمل لإعادة الثروة المنهوبة ووضع حد لغسل الأموال وتعزيز صادراتنا ثم تعزيز الاستثمار، كما أننا بحاجة إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهى العمود الفقرى لاقتصادنا"، داعيا الباكستانيين فى الخارج للعودة والاستثمار فى بلدهم.