رئيس نيجيريا يعود لبلاده بعد إجازة لأسبوعين فى بريطانيا

أبوجا (رويترز)

قالت الرئاسة النيجيرية فى حسابها الرسمى على تويتر اليوم الأحد، إن الرئيس محمد بخارى عاد إلى البلاد مساء أمس السبت، بعد إجازة لمدة أسبوعين فى بريطانيا.

ونشر الحساب اليوم صورا للرئيس وهو ينزل من طائرته.

وكان أحد مساعدى الرئيس أكد أمس السبت عودة الرئيس مما يخفف من حدة القلق بشأن صحته قبل الانتخابات المقررة فى أوائل العام المقبل.

ورفض المتحدث باسم الرئاسة توضيح ما إذا كان بخارى أجرى فحوصا طبية خلال فترة غيابه.

وأمضى بخارى خمسة أشهر من العام الماضى فى بريطانيا حيث كان يعالج من مرض لم تُعلن طبيعته مما دفع معارضيه للقول إنه لم يعد صالحا لتولى المنصب وانتقدوا أداء حكومته.

وسيسعى بخارى للفوز بفترة رئاسية ثانية فى الانتخابات المقررة فى فبراير المقبل.