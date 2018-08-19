رئيس مياة الدقهلية يناشد المواطنين الإبلاغ عن أغطية البالوعات المسروقة

الدقهلية - شريف الديب

صرح المهندس عزت إبراهيم الصياد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، أنه حرصًا على أرواح المواطنين، وللحفاظ على ممتلكات الدولة، تهيب الشركة مواطنى محافظة الدقهلية، سرعة الإبلاغ عند حدوث سرقة لأى غطاء بالوعة صرف صحى أو غرفة محبس، وذلك من خلال الاتصال بالخط الساخن للشركة على رقم 125 على مدار 24 ساعة يوميًا، وذلك للحفاظ على المواطنين وخاصة الأطفال، فضلاً عن تسبب تلك السرقات لانتشار الأمراض والأوبئة بسبب عدم وجود أغطية البالوعات.

كما أكد الصياد، على أن الشركة من ناحيتها تقوم باستبدال الأغطية الحديدية بأخرى مصنوعة من مواد غير قابلة لإعادة الاستخدام مثل GRP. وشدد على جميع رؤساء القطاعات، ومديرى عموم المناطق ومحطات الصرف الصحى، ومسئولى شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب، وكافة العاملين بالشركة على مختلف مستوياتهم الوظيفية.

على أن يقوموا بالمرور بصفة دورية على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى القطاعات التابعة للشركة، للتأكد من تغطية جميع مطابق الصرف الصحى، وغرف المحابس التابعة للشركة بأغطية لمنع سقوط المواطنين بها، وعدم ترك الأغطية مفتوحة تحت أى ظرف، كما وجه بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة، ومراكز الشرطة حال اكتشاف سرقه الأغطية لاتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً فى هذا الشأن، كما أكد على ضرورة إتخاذ تدبير أغطية آمنة بدلاً من التى تم سرقتها أو التالف منها، دون تأخير، تجنباً لترك البيارة مفتوحة.

كما أمر بالتنسيق التام مع الوحدات المحلية المختصة، والجهات الأمنية لتلقى أى بلاغات أو إخطارات بحالات سرقة الأغطية التى قد تحدث، والتعامل الفورى معها، وإيجاد أغطية بديلة صالحة للاستعمال بشكل دائم وآمن، كما ناشد المهندس عزت الصياد أهالى المحافظة ممن يمتلكون كاميرات بالمحلات والمنازل، بالإبلاغ الفورى عن هذه الحالات، سواء للجهات الأمنية أو للشركة، وذلك للحد من تلك الظاهرة، وللمساعدة فى ضبط الجناة والخارجين على القانون.