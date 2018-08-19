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رئيس مدينة فاقوس ينفى إعطائه تعليمات بنشر صور الأولى بالرعاية خلال توزيع الأضاحى

الأحد، 19 أغسطس 2018 08:13 م
رئيس مدينة فاقوس ينفى إعطائه تعليمات بنشر صور الأولى بالرعاية خلال توزيع الأضاحى جانب من الصور المنشورة للأسر الأولى بالرعاية
الشرقية - إيمان مهنى
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أكد وجيه سعدون رئيس مدينة فاقوس بالشرقية، أنه لم يصدر أى تعليمات لمسئولة العلاقات العامة بنشر صور الأسر الأولى بالرعاية خلال توزيع أضاحى العيد عليهم المقدمة من صندوق تحيا مصر.

 

وأكد رئيس مدينة فاقوس لـ"اليوم السابع"، أنه سيصدر تعليمات بحذف أى صور من على الصفحة الرسمية للمركز بالفيس بوك، حفاظا على الأهالى وخصوصيتها.

 

مضيفا أن الصور كان الغرض منها إرسالها للجهات المختصة والرقابية لتأكيد الشفافية فى التوزيع وليس نشرها على الفيس بوك كما أخطأ مسئول الإعلام.

 

كانت سيطرت حالة من الغضب على أهالى مركز فاقوس، بسبب تداول صور على موقع الفيس بوك، للأسر الأولى بالرعاية وهما يتسلمون لحوم أضحى من صندوق "تحيا مصر"، التى أظهرت فيها حياء وكسرة من بعض السيدات بسبب التصوير وقيام بعضهن إبعاد ملامحهن عن الكاميرات.


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