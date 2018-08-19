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الأحد، 19 أغسطس 2018 06:44 ص
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رئيس مدغشقر ورئيس سابق يخوضان انتخابات الرئاسة فى نوفمبر

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:03 ص
رئيس مدغشقر ورئيس سابق يخوضان انتخابات الرئاسة فى نوفمبر اقتراع _ صورة أرشيفية
تناناريف (رويترز)
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يخوض رئيس مدغشقر هيرى راجاوناريمامبيانيا، ومنافسه السياسى مارك رافالومانانا انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها فى البلاد، فى السابع من نوفمبر، والتى تمثل جزءا من تحرك يهدف إلى نزع فتيل أزمة سياسية فى ذلك البلد الواقع فى المحيط الهندي.

وقدم وكيل راجاوناريمامبيانيا أوراق ترشحه للمحكمة الدستورية العليا بعد ظهر الجمعة فى حين قدم رافالومانانا أوراقه يوم السبت.

ويعد راجاوناريمامبيانيا والرئيسان اللذان سبقاه وهما أندريه راجولينا، الذى استولى على السلطة فى انقلاب وقع فى 2009 ورافالومانانا وهو الرجل الذى عزله أقوى ثلاثة ساسة فى مدغشقر.

 

 


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