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الأحد، 19 أغسطس 2018 03:15 م
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رئيس مترو الأنفاق يتفقد ورشة صيانة قطارات الخط الأول

الأحد، 19 أغسطس 2018 02:50 م
رئيس مترو الأنفاق يتفقد ورشة صيانة قطارات الخط الأول المهندس على الفضالى رئيس شركة المترو خلال جولته بالورشة
كتب رضا حبيشى
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تفقد المهندس على الفضالى رئيس شركة مترو الأنفاق أعمال الصيانة والعمرات بورشة طرة البلد بالخط الأول، ضمن استعدادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث تفقد أقسام العمرة الجسيمة والخفيفة وذلك للاطمئنان على حاله صيانة القطارات داخل الورشة للتأكد من سير العمل بعد عمل جميع الاختبارات الفنية الشاملة والصيانات العاجلة والبسيطة .

وأكد الفضالى وفق بيان صحفى على عدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من سلامته حفاظاً على امن وسلامه الركاب والحفاظ على حركة تشغيل سير القطارات، لافتا إلى ضرورة وجود متابعة دورية لحركة القطارات أولا بأول وعدم وجود معوقات تؤثر على حركة التشغيل .

وأضاف المهندس خالد صبرة العضو المنتدب للتشغيل والصيانة على توفير جميع قطع الغيار بورش الصيانة لعمل الصيانات اللازمة للقطارات، مشيرا إلى أن صيانة القطارات تتم بصورة دورية وعاجلة، وأنه سيتم الدفع بفرق صيانة وطوارئ على جميع أرصفة المحطات بالخطوط الثلاثة خلال عيد الأضحى المبارك وسيتم الدفع بقطارات إضافية فى أوقات الذروة، مؤكدا على سلامة وانتظام الحركة وعدم وجود أية معوقات من شأنها تهديد سير الرحلات .

 


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