video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 19 أغسطس 2018 12:04 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

رئيس جمعية النقل بدمياط يؤيد قرار جهاز المنافسة بإحالة الشركات المخالفة للنيابة

الأحد، 19 أغسطس 2018 11:55 ص
رئيس جمعية النقل بدمياط يؤيد قرار جهاز المنافسة بإحالة الشركات المخالفة للنيابة احمد الزينى رئيس الجمعية التعاونية للنقل البرى للبضائع فى دمياط
كتب: إسلام سعيد
إضافة تعليق

أيد أحمد الزينى رئيس الجمعية التعاونية للنقل البرى للبضائع فى دمياط، قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بإحالة بعض شركات النقل البرى للبضائع بدمياط إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفتها للقانون بالاتفاق على زيادة أسعار نوالين النقل البرى للحاويات بنسبة 30%.

وقال الزينى فى اتصال هاتفى لليوم السابع، إنه يؤيد قرار الجهاز فى إحالة أى شركة للنيابة طالما ثبت مخالفتها للقانون، لافتا إلى أن زيادة أسعار الوقود لم يكن لها تأثير كبير على زيادة أسعار النقل البرى للبضائع إلا بصورة محدودة.

وأشار الزينى إلى تراجع أسعار نقل الأسمنت بعد زيادة أسعار الوقود وليس العكس، لأن تحديد السعر يرجع فى الأساس لعوامل العرض والطلب، موضحا أن تكلفة نقل الأسمنت من بنى سويف حتى القاهرة كان يتكلف 100 جنيه قبل زيادة أسعار الوقود، انخفض حاليا إلى 60 جنيها بسبب زيادة المعروض من النقل وعدم وجود طلب كبيرعليه.

وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى بيان له اليوم الأحد، أنه قرر فى جلسته المنعقدة بتاريخ 14 أغسطس الجارى، إحالة بعض شركات النقل البرى للبضائع بدمياط إلى النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ثلاث مخالفات للمادة رقم (6) فقرة (أ) من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات.

وينص قانون حماية المنافسة على تجريم الاتفاقات التى تتم بين المتنافسين والتى يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار على السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهى المخالفات التى رصدها الجهاز فى قطاع النقل البرى بدمياط، فبعد البحث والتقصى تبين للجهاز قيام بعض شركات النقل البرى بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% فى نوالين النقل البرى للحاويات، ويأتى ذلك ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت فى نفس القطاع على مدار العامين السابقين، وقد أكد فحص الجهاز أن ترسخ الممارسات الاحتكارية فى هذا القطاع من شأنه التأثير على تطويره، وعدم توفير حوافز للعاملين به للاستثمار فى بدائل أخرى أقل كلفة وأكثر توفيرًا للطاقة.

ويمثل سوق النقل البرى للبضائع 53% من إجمالى سوق نقل البضائع بمصر، مما يعنى أن أى زيادة فى هذا السوق سيتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتجات النهائية، مما يؤدى إلى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، والذى يؤثر سلبًا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباء جديدة ما كان ليتحملها فى إطار المنافسة الطبيعية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جهاز حماية المنافسة يكشف مخالفات بعض شركات النقل البرى للبضائع بدمياط

حماية المنافسة يحيل 70 شركة من أصحاب مصانع الطوب الطفلى للنيابة العامة

جهاز حماية المنافسة

منع الاحتكار

ارتفاع اسعار

احمد الزينى

نقل البضائع بدمياط

نقل البضائع




لا تفوتك
ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

ننشر نص خطبة عيد الأضحى المبارك بمساجد مصر

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

مصدر أمنى يكشف تفاصيل تسليم قبرص للمتهم بخطف الطائرة للإنتربول المصرى

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

صور.. "اليوم السابع" تعرض مشاهد من تراث الحرمين الشريفين.. يستهوى العاشقين وحجاج بيت الله.. أبواب الكعبة وكسوتها القديمة مزار يرتوى به قلوب المحبين.. رئاسة الحرمين: المعرض بأم الجود للحفاظ على مقتنياتها

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

فيديو .. "ما يقع إلا الشاطر".. وزير أوغندى يسقط أرضًا بعد ركله الكرة فى افتتاح ملعب جديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة